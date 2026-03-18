Seger för Valbo J20 mot Hudiksvall

Valbo J20-seger med 5–2 mot Hudiksvall

Valbo J20 vann med 5–2 (1–1, 3–1, 1–0) i U20-kvalserien regional väst herr hemma mot Hudiksvall på onsdagen.

Valbo J20 tog därmed fjärde raka seger mot just Hudiksvall.

Det var andra raka för Valbo J20, efter 7–1-segern mot Kumla i första matchen.

Felix Åkerson gjorde 1–0 till Valbo J20 efter 15.24 efter pass från Emil Hedin och Max Olsson. Efter 16.51 kvitterade Hudiksvall när Melker Dansk Hesselius hittade rätt efter förarbete från Måns Fagerström och Wincent Enarsson.

Valbo J20 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 3.55 genom Emil Hedin och gick upp till 3–1 innan Hudiksvall svarade.

I periodpausen hade Valbo J20 ledningen med 4–2.

7.06 in i tredje perioden slog Emil Hedin till på nytt på straff och ökade ledningen.

Emil Hedin gjorde tre mål för Valbo J20 och spelade dessutom fram till ett mål.

I nästa match möter Valbo J20 Falu J20 borta på torsdag 26 mars 19.00. Hudiksvall möter Kumla lördag 21 mars 14.30 borta.

Valbo J20–Hudiksvall 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 1–0 (15.24) Felix Åkerson (Emil Hedin, Max Olsson), 1–1 (16.51) Melker Dansk Hesselius (Måns Fagerström, Wincent Enarsson).

Andra perioden: 2–1 (23.55) Emil Hedin (Felix Åkerson), 3–1 (31.58) Hannes Tupakka, 3–2 (35.33) Rasmus Edström (Love Botvidson), 4–2 (35.58) Emil Hedin.

Tredje perioden: 5–2 (47.06) Emil Hedin.

Ställning i serien: Valbo J20–Hudiksvall 2–0

