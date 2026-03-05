Seger för Tullinge U18 mot Älta IF

Tullinge U18 segrade – 7–5 mot Älta IF

Tullinge U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viggo Christensson avgjorde för Tullinge U18

Tullinge U18 vann matchen på hemmaplan mot Älta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på torsdagen. 7–5 (1–0, 4–2, 2–3) slutade matchen.

Segern var Tullinge U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

FOC Farsta IF nästa för Tullinge U18

Tullinge U18 tog ledningen efter 13.10 genom Tintin Sandelius efter pass från Adrian Sengoltz.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Älta IF hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Tullinge U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Älta IF:s Emil Därth hade fyra assists. Adrian Sengoltz gjorde ett mål och totalt fyra poäng för Tullinge U18, Tintin Sandelius stod för fyra poäng, varav två mål, Viggo Christensson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Edwin Ferlin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Tullinge U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och Älta IF är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Älta med 7–6 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Tullinge U18 är FOC Farsta IF. Lagen möts i sista omgången söndag 8 mars 18.30 i Farsta Ishall.

Tullinge U18–Älta IF 7–5 (1–0, 4–2, 2–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (13.10) Tintin Sandelius (Adrian Sengoltz).

Andra perioden: 1–1 (20.36) Eliott Malmberg (Emil Därth), 2–1 (30.56) Edwin Ferlin (Herman Isenberg – Linna, Andreas Gårdenberg), 3–1 (35.01) Viggo Christensson (Tintin Sandelius, Adrian Sengoltz), 4–1 (36.11) Adrian Sengoltz (Viggo Christensson, Tintin Sandelius), 5–1 (36.20) Andreas Gårdenberg (Edwin Ferlin, Daniel Aleksic), 5–2 (38.19) Liam Gripenberg (Jacob Svahn, Alfred Friedman).

Tredje perioden: 5–3 (41.39) Vilgot Erlandsson (Emil Därth), 5–4 (47.39) Vilgot Erlandsson (Emil Därth), 5–5 (50.32) Jacob Svahn (Emil Därth), 6–5 (52.13) Viggo Christensson (Edwin Ferlin, Melvin Axén), 7–5 (59.14) Tintin Sandelius (Oskar Wallenius, Adrian Sengoltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 5-0-0

Älta IF: 3-0-2

Nästa match:

Tullinge U18: FOC Farsta IF, borta, 8 mars 18.30