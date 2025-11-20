Seger för Sundsvall Hockey U18 på bortaplan mot Östersunds IK U18

Sundsvall Hockey U18 vann med 3–2 efter straffar

Gustav Von Essen avgjorde för Sundsvall Hockey U18

Östersunds IK U18 nu första, Sundsvall Hockey U18 på fjärde plats

Sundsvall Hockey U18 vann mot Östersunds IK U18 på bortaplan i fortsättningsserien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Östersunds IK U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Efter elva minuters spel gjorde Östersunds IK U18 1–0.

Efter 4.23 i andra perioden slog Lucas Filipp till framspelad av Hampus Becker och Viktor Fagemo och kvitterade för Sundsvall Hockey U18.

5.45 in i tredje perioden slog Sverre Øverli Larsen till på pass av Edvin Bertils och Ted Forss och gav laget ledningen.

15.28 in i perioden satte Viktor Fagemo pucken på pass av Noah Heinås och Petter Nymark och kvitterade.

Sundsvall Hockey U18:s Gustav Von Essen blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Efter fem matcher har Östersunds IK U18 nu 13 poäng och Sundsvall Hockey U18 har sju poäng.

Nästa motstånd för Östersunds IK U18 är Ö-vik Hockey U18. Lagen möts fredag 21 november 19.30 i Bjästa Ishall. Sundsvall Hockey U18 tar sig an Ö-vik Hockey U18 borta onsdag 26 november 19.30.

Östersunds IK U18–Sundsvall Hockey U18 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (11.46) Sigge Forsell (Sverre Øverli Larsen, Neo Kristoffersson).

Andra perioden: 1–1 (24.23) Lucas Filipp (Hampus Becker, Viktor Fagemo).

Tredje perioden: 2–1 (45.45) Sverre Øverli Larsen (Edvin Bertils, Ted Forss), 2–2 (55.28) Viktor Fagemo (Noah Heinås, Petter Nymark).

Straffar: 2–3 (65.00) Gustav Von Essen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 4-1-0

Sundsvall Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK U18: Örnsköldsvik HF, borta, 21 november

Sundsvall Hockey U18: Örnsköldsvik HF, borta, 26 november