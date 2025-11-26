Seger för SSK mot Vimmerby i hockeyallsvenskan

SSK vann med 6–3 mot Vimmerby

Teemu Väyrynen avgjorde för SSK

Andra raka segern för SSK

SSK segrade på hemmaplan i Scaniarinken mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. 6–3 (3–2, 1–1, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Mora nästa för SSK

SSK dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 15.59 i andra perioden nätade Jakob Karlsson framspelad av Johan Mörnsjö och kvitterade för Vimmerby.

SSK:s Teemu Väyrynen gjorde 4–3 efter 18.16 på pass av Daniel Norbe och William Wiå.

14.48 in i tredje perioden nätade SSK:s Teemu Väyrynen återigen framspelad av Roope Laavainen och Felix Öhrqvist och ökade ledningen.

Filip Engarås stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.34 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

SSK:s William Wiå hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Vimmerby nu ligger på elfte plats i tabellen. SSK är på 13:e plats.

Fredag 28 november 19.00 möter SSK Mora borta i Wibe Arena medan Vimmerby spelar hemma mot Västerås.

SSK–Vimmerby 6–3 (3–2, 1–1, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (9.04) Carter Ashton (Patrik Zackrisson, William Eriksson), 2–0 (10.08) Sebastian Dyk (William Wiå), 3–0 (14.18) Sebastian Dyk (William Wiå, William Eriksson), 3–1 (14.38) Adam Petersson, 3–2 (18.34) William Alftberg (Hugo Orrsten, Anton Carlsson).

Andra perioden: 3–3 (35.59) Jakob Karlsson (Johan Mörnsjö), 4–3 (38.16) Teemu Väyrynen (Daniel Norbe, William Wiå).

Tredje perioden: 5–3 (54.48) Teemu Väyrynen (Roope Laavainen, Felix Öhrqvist), 6–3 (58.26) Filip Engarås.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-0-3

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Mora IK, borta, 28 november

Vimmerby: Västerås IK, hemma, 28 november