Seger för Skellefteå AIK i toppmötet med Rögle

Seger för Skellefteå AIK med 3–2 mot Rögle

Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jonathan Pudas avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK tog en tung seger på bortaplan mot Rögle i toppmötet i SHL på torsdagen. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–1, 0–1).

Segermålet för Skellefteå AIK stod Jonathan Pudas för med bara 24 sekunder kvar av slutperioden.

Det här innebär att Skellefteå AIK nu har fyra segrar i följd i SHL.

Rögle–Skellefteå AIK – mål för mål

Skellefteå AIK gjorde 0–1 efter sju minuters spel.

Kvitterade Rögle när Fredrik Olofsson fick träff efter förarbete av Calle Själin och Felix Nilsson efter 15.17.

Efter 14.21 i andra perioden slog Viktor Klingsell till på pass av Viktor Grahn och gav Skellefteå AIK ledningen.

Rögles Paul Ladue gjorde 2–2 efter 16.19 framspelad av Anton Bengtsson.

Men Jonathan Pudas stod för målet när Skellefteå AIK avgjorde matchen med 24 sekunder kvar att spela på passning från Oscar Lindberg och Mikkel Aagaard.

Det här var Rögles andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s fjärde uddamålsseger.

Rögle ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK ligger på andra plats.

I nästa match möter Rögle Brynäs borta och Skellefteå AIK möter Malmö borta. Båda matcherna spelas lördag 22 november 18.00.

Rögle–Skellefteå AIK 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (7.59) Andreas Johnson (Emil Djuse, Lars Bryggman), 1–1 (15.17) Fredrik Olofsson (Calle Själin, Felix Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (34.21) Viktor Klingsell (Viktor Grahn), 2–2 (36.19) Paul Ladue (Anton Bengtsson).

Tredje perioden: 2–3 (59.36) Jonathan Pudas (Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-0-3

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Brynäs IF, borta, 22 november

Skellefteå AIK: IF Malmö Redhawks, borta, 22 november