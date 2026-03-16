Seger för Seattle mot Florida i NHL

Seattle vann med 6–2 mot Florida

Ryan Winterton matchvinnare för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Seattle segrade mot Florida hemma i Climate Pledge Arena i NHL. 6–2 (3–1, 1–0, 2–1) slutade matchen på måndagen.

Seattle–Florida – mål för mål

Seattle hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.28 genom Ben Meyers och gick upp till 2–0. Florida kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Seattle dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 3.20 i andra perioden slog Kaapo Kakko till på pass av Vince Dunn och Berkly Catton och gjorde 4–1.

Seattle gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Bobby Mcmann och Jamie Oleksiak och punkterade matchen.

Eetu Luostarinen reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Florida. Seattle tog därmed en säker seger.

Kaapo Kakko gjorde ett mål för Seattle och spelade dessutom fram till två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Seattle ligger på fjärde plats medan Florida har åttondeplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 mars i Amerant Bank Arena.

Seattle möter Tampa Bay i nästa match hemma onsdag 18 mars 03.00. Florida möter samma dag Vancouver borta.

Seattle–Florida 6–2 (3–1, 1–0, 2–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (5.28) Ben Meyers (Ryan Winterton, Frederick Gaudreau), 2–0 (11.52) Berkly Catton (Kaapo Kakko, Jamie Oleksiak), 2–1 (12.07) Vinnie Hinostroza (Luke Kunin, Jesper Boqvist), 3–1 (18.24) Ryan Winterton (Ben Meyers, Brandon Montour).

Andra perioden: 4–1 (23.20) Kaapo Kakko (Vince Dunn, Berkly Catton).

Tredje perioden: 5–1 (50.07) Bobby Mcmann (Kaapo Kakko, Eeli Tolvanen), 6–1 (54.37) Jamie Oleksiak (Bobby Mcmann, Jordan Eberle), 6–2 (59.58) Eetu Luostarinen (Gustav Forsling, Mackie Samoskevich).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Tampa Bay Lightning, hemma, 18 mars 03.00

Florida: Vancouver Canucks, borta, 18 mars 03.00