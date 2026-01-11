Seger för Rögle mot Linköping på bortaplan

Rögle segrade – 7–4 mot Linköping

Nils Bartholdsson gjorde tre mål för Rögle

Tredje raka nederlaget för Linköping

Rögle vann mötet med Linköping på bortaplan med 7–4 (2–0, 2–3, 3–1) på söndagen i U20 nationell södra.

Rögles Nils Bartholdsson tremålsskytt

Rögle började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.18 slog Nils Bartholdsson till på passning från Oliver Dejbjerg Larsen och Milo Fortkord. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 2.28 gjorde Nils Bartholdsson mål återigen på pass av Melker Sigurd och Oliver Dejbjerg Larsen.

I andra perioden var det i stället Linköping som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Rögle tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.46 genom Nils Bartholdsson och gick upp till 3–6 innan Linköping svarade.

Till slut blev det 4–7 till Rögle.

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde ett mål för Rögle och spelade fram till fyra mål och Nils Bartholdsson gjorde tre mål.

Det här betyder att Linköping är kvar på åttonde plats och Rögle stannar på femte plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Linköping HC vunnit.

I nästa omgång har Linköping HV 71 borta i Husqvarna Garden, onsdag 14 januari 19.00. Rögle spelar hemma mot Färjestad lördag 17 januari 16.00.

Linköping–Rögle 4–7 (0–2, 3–2, 1–3)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (1.18) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Milo Fortkord), 0–2 (2.28) Nils Bartholdsson (Melker Sigurd, Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 1–2 (20.47) Milton Carpenhammar (Sebastian Dahlqvist, Wilhelm Hasselhuhn), 2–2 (20.48) Oscar Holmertz (Oscar Emvall), 3–2 (28.49) Axel Bjurman (Oscar Holmertz, Wilhelm Hasselhuhn), 3–3 (29.36) Eric Lindvall (Isak Norlin, Oliver Dejbjerg Larsen), 3–4 (36.40) Isak Norlin (Mikael Kim).

Tredje perioden: 3–5 (42.46) Nils Bartholdsson (Love Gath, Oliver Dejbjerg Larsen), 3–6 (46.30) Arvid Johansson (Valter Engström, Mikael Kim), 4–6 (50.16) Milton Carpenhammar (Douglas Paul, Sebastian Dahlqvist), 4–7 (59.24) Oliver Dejbjerg Larsen (Love Gath).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: HV 71, borta, 14 januari 19.00

Rögle: Färjestads BK, hemma, 17 januari 16.00