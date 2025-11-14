Seger för Ottawa i toppmötet med Boston

Ottawa tog en tung seger på hemmaplan mot Boston i toppmötet i NHL på fredagen. Matchen slutade 5–3 (2–0, 0–1, 3–2).

Boston hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Ottawa tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 11.40 i andra perioden slog Morgan Geekie till på pass av David Pastrnak och Marat Chusnutdinov och reducerade åt Boston. Ottawa inledde tredje perioden med att göra 3–1 genom Shane Pinto innan Boston svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Mark Kastelic för framspelad av Tanner Jeannot efter 5.15.

I slutminuterna var det dock Ottawa som punkterade matchen. Tim Stützle gjorde 4–3 efter 14.13, innan Tim Stützle satte 5–3 18 sekunder kvar.

Tim Stützle gjorde två mål för Ottawa och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På söndag 16 november 01.00 spelar Ottawa hemma mot Los Angeles och Boston borta mot Montreal.

Ottawa–Boston 5–3 (2–0, 0–1, 3–2)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (1.22) Claude Giroux (Tim Stützle, Dylan Cozens), (Fabian Zetterlund, Jordan Spence).

Andra perioden: 2–1 (31.40) Morgan Geekie (David Pastrnak, Marat Chusnutdinov).

Tredje perioden: 3–1 (41.07) Shane Pinto (Mike Amadio, Jake Sanderson), (Morgan Geekie, Viktor Arvidsson), 3–3 (45.15) Mark Kastelic (Tanner Jeannot), 4–3 (54.13) Tim Stützle (Drake Batherson, Artiom Zub), 5–3 (59.42) Tim Stützle (Claude Giroux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-2-0

Boston: 4-0-1

Nästa match:

Ottawa: Los Angeles Kings, hemma, 16 november

Boston: Montreal Canadiens, borta, 16 november