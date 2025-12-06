Seger för Oskarshamn mot Kungälv

Oskarshamn vann med 3–1 mot Kungälv

Oskarshamns sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viggo Söderberg matchvinnare för Oskarshamn

Det blev Oskarshamn som vann på hemmaplan mot Kungälv i U20 region syd herr. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Oskarshamns sjätte på de senaste sju matcherna.

Halmstad HF nästa för Oskarshamn

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Albin Larsson gjorde 1–0 till Oskarshamn 19.53 in i andra perioden framspelad av Viggo Söderberg och Olof Marklund.

Efter 4.00 i tredje perioden gjorde Oskarshamn 2–0 genom Viggo Söderberg.

Kungälv reducerade dock till 2–1 genom Sebastian Biresev Loos efter 6.10 av perioden.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 3–1 med 1.04 kvar av matchen genom Mio Svanberg.

Oskarshamns Viggo Söderberg stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes senast vann IK Oskarshamn med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 9 december. Då möter Oskarshamn Halmstad HF i Be-Ge Hockey Center 19.30. Kungälv tar sig an Bäcken hemma 19.40.

Oskarshamn–Kungälv 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 1–0 (39.53) Albin Larsson (Viggo Söderberg, Olof Marklund).

Tredje perioden: 2–0 (44.00) Viggo Söderberg (Andre Franz, Wille Nilsson), 2–1 (46.10) Sebastian Biresev Loos (Carl Ståhl), 3–1 (58.56) Mio Svanberg (Viggo Söderberg, Olof Marklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Kungälv: 0-0-5

Nästa match:

Oskarshamn: Halmstad Hammers HC, hemma, 9 december

Kungälv: Bäcken HC, hemma, 9 december