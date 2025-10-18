Seger för Orsa – efter Liam Nordvalls hattrick

Orsa vann med 6–3 mot Hudiksvall

Liam Nordvall tremålsskytt för Orsa

Kevin Sahlman matchvinnare för Orsa

Liam Nordvall gjorde tre mål och Orsa vann mot Hudiksvall på hemmaplan i U20 region väst herr. Till slut blev det 6–3 (2–2, 2–0, 2–1).

I och med detta har Hudiksvall fyra förluster i rad.

Liam Nordvall gjorde tre mål för Orsa

Orsa tog ledningen i början av första perioden genom Liam Nordvall.

Därefter fixade Hudiksvalls Wincent Enarsson att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål.

Orsa kvitterade till 2–2 genom Vincent Lanfjärd Risberg. I andra perioden var det Orsa som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Liam Nordvall och Kevin Sahlman. Orsa gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–2 till 6–2, målen av Liam Nordvall och Leon Bogg Sys och punkterade matchen.

Wincent Enarsson reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Hudiksvall. Orsa tog därmed en säker seger.

Orsas Liam Nordvall stod för tre mål och ett assist. Wincent Enarsson gjorde tre mål för för Hudiksvall.

Lagens första möte för säsongen vann Orsa IK med 7–5.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Orsa Strömsbro borta i Testebo Arena 16.45 medan Hudiksvall spelar borta mot BIK Karlskoga J20 16.30.

Orsa–Hudiksvall 6–3 (2–2, 2–0, 2–1)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (4.02) Liam Nordvall, 1–1 (4.29) Wincent Enarsson (Anton Genberg, Viktor List Halvarsson), 1–2 (11.25) Wincent Enarsson (Svante Rågberg), 2–2 (14.48) Vincent Lanfjärd Risberg (Noel Berglinn, Noah Svensson).

Andra perioden: 3–2 (25.18) Liam Nordvall (Alfred Ryden, Isac Hedberg), 4–2 (37.02) Kevin Sahlman (Noah Svensson, Vincent Lanfjärd Risberg).

Tredje perioden: 5–2 (48.10) Liam Nordvall (Malte Willford, Isac Hedberg), 6–2 (51.23) Leon Bogg Sys (Oliver Bergman, Liam Nordvall), 6–3 (58.47) Wincent Enarsson (Melker Dansk Hesselius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 2-0-3

Hudiksvall: 1-0-4

Nästa match:

Orsa: Strömsbro IF, borta, 25 oktober

Hudiksvall: BIK Karlskoga, borta, 25 oktober