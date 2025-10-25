Seger för Orsa – efter Liam Nordvalls hattrick

Orsa vann med 4–3 mot Strömsbro

Liam Nordvall gjorde tre mål för Orsa

Andra raka segern för Orsa

Liam Nordvall gjorde tre mål och Orsa vann mot Strömsbro på bortaplan i U20 region väst herr. Till slut blev det 4–3 (1–1, 0–0, 3–2).

Liam Nordvall blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.48 in i tredje perioden.

Första perioden var jämn. Strömsbro inledde bäst och tog ledningen genom Wilmer Björk Eriksson efter 12.11, men Orsa kvitterade genom Liam Nordvall efter 16.48.

Andra perioden blev mållös. Orsa gjorde 1–2 genom Liam Nordvall som gjorde sitt andra mål efter 6.27 i tredje perioden.

Måns Knudsen och Zacharias Jandrén såg till att Strömsbro vände till ledning med 3–2.

Vincent Lanfjärd Risberg och Liam Nordvall låg sen bakom vändningen till 3–4 för Orsa.

Orsas Nick Himmelstrand hade tre assists och Liam Nordvall gjorde tre mål.

Det här var Strömsbros tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet innebär att Strömsbro fortsätter toppa tabellen och Orsa ligger på femte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF med 7–4.

I nästa match möter Strömsbro Hudiksvall borta och Orsa möter Valbo J20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 28 oktober 19.00.

Strömsbro–Orsa 3–4 (1–1, 0–0, 2–3)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (12.11) Wilmer Björk Eriksson (Linus Forsman, Zacharias Jandrén), 1–1 (16.48) Liam Nordvall (Malte Willford, Kevin Sahlman).

Tredje perioden: 1–2 (46.27) Liam Nordvall (Nick Himmelstrand), 2–2 (49.37) Zacharias Jandrén (Wilmer Björk Eriksson, Casper Carlsson), 3–2 (51.31) Måns Knudsen (Sergejs Avotins, Axel Kjerrman), 3–3 (56.27) Vincent Lanfjärd Risberg (Kevin Sahlman, Nick Himmelstrand), 3–4 (58.48) Liam Nordvall (Malte Willford, Nick Himmelstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-1-1

Orsa: 3-0-2

Nästa match:

Strömsbro: Hudiksvalls HC, borta, 28 oktober

Orsa: Valbo HC, hemma, 28 oktober