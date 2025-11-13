Seger för Ore efter vändning mot Orsa

Ore vann med 7–4 mot Orsa

Ores Melwin Orenäs tvåmålsskytt

Andra raka segern för Ore

Bortalaget Orsa hade ledningen efter första perioden i matchen mot Ore, men efter första pausen fick Ore rejäl utdelning. Laget gjorde fyra raka mål och Orsa orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 7–4 (0–2, 4–0, 3–2) i matchen i U18 division 1 västra B herr.

Resultatet innebär att Orsa nu har fyra förluster i rad.

Ore har skapat en skön vinnarkänsla i Furudals Hockeycenter. Segern mot Orsa betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Melwin Orenäs gjorde två mål för Ore

I första perioden var det Orsa som var vassast. Laget vann perioden med 2–0.

Ore hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–0 och ställningen efter två perioder var 4–2.

1.58 in i tredje perioden slog Melwin Orenäs till återigen framspelad av Jonathan Karner och ökade ledningen.

5.37 in i perioden nätade Orsas Oscar Ytterbring på pass av Leon Tångring och Wilhelm Jernberg och reducerade.

Orsa reducerade igen efter 12.07 i tredje perioden genom Wilhelm Jernberg framspelad av Leon Tångring och Oscar Ytterbring.

Efter 13.34 slog Jonathan Karner till på pass av Felix Ekvall och ökade ledningen för Ore.

Maksim Sudarev stod för målet när laget punkterade matchen med ett 7–4-mål med 1.06 kvar att spela på pass av Dzeiss Kulikovs och Jegors Rogolevs. Det fastställde slutresultatet till 7–4.

Ores Jegors Rogolevs hade tre assists och Maksim Sudarev stod för ett mål och två assists.

För Ore gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Orsa är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Orsa IK med 6–2.

Ore tar sig an Avesta i nästa match borta söndag 16 november 16.00.

Ore–Orsa 7–4 (0–2, 4–0, 3–2)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 0–1 (7.32) Elias Holmgren (Vilmer Gräll), 0–2 (15.39) Harry Bogg (William Enlund, Vilmer Gräll).

Andra perioden: 1–2 (24.56) Ludvig Sultan, 2–2 (26.57) Edvin Fagerström (Jegors Rogolevs, Maksim Sudarev), 3–2 (28.53) Melwin Orenäs (Maksim Sudarev, Felix Ekvall), 4–2 (36.13) Niestek Klopotek- Glowczewski (Jegors Rogolevs, Walter Elfqvist).

Tredje perioden: 5–2 (41.58) Melwin Orenäs (Jonathan Karner), 5–3 (45.37) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, Wilhelm Jernberg), 5–4 (52.07) Wilhelm Jernberg (Leon Tångring, Oscar Ytterbring), 6–4 (53.34) Jonathan Karner (Felix Ekvall), 7–4 (58.54) Maksim Sudarev (Dzeiss Kulikovs, Jegors Rogolevs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 3-0-2

Orsa: 1-0-4

Nästa match:

Ore: Avesta BK, borta, 16 november

Orsa: Falu IF 2, hemma, 16 november