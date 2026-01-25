Seger för Nälden/Östersund U18 mot Tegs SK U18 på bortaplan

Nälden/Östersund U18 vann med 5–2 mot Tegs SK U18

Anton Söderberg matchvinnare för Nälden/Östersund U18

Tegs SK U18 nu femte, Nälden/Östersund U18 på sjunde plats

Det blev Nälden/Östersund U18 som vann på bortaplan mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 2–5 (2–2, 0–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

AIK-Hockey Härnösand U18 nästa för Nälden/Östersund U18

Nälden/Östersund U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Tegs SK U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Algot Hägglund och Sam Åström.

Anton Söderberg gav Nälden/Östersund U18 ledningen tidigt i andra perioden på pass av Anton Hemå och Erik Johansson Soler. Målet var Anton Söderbergs femte i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Efter 8.49 i andra perioden slog Olle Alander Bäckman till framspelad av Julius Von Krusenstierna och Axel Wibom och gjorde 2–4.

4.11 in i tredje perioden slog Olle Alander Bäckman till återigen på pass av Samuel Johansson och August Hedlund och ökade ledningen.

Efter fem matcher har Tegs SK U18 nu nio poäng och Nälden/Östersund U18 har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Tegs SK U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall, onsdag 28 januari 19.30. Nälden/Östersund U18 spelar borta mot AIK-Hockey Härnösand U18 söndag 1 februari 15.30.

Tegs SK U18–Nälden/Östersund U18 2–5 (2–2, 0–2, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (2.17) Kevin Hellqvist (Anton Hellqvist, Mario Häggblad), 0–2 (6.09) Kevin Hellqvist (Noah Eriksson, Mario Häggblad), 1–2 (10.40) Algot Hägglund (Filip Widinghoff, Noah Dohi), 2–2 (16.03) Sam Åström (Noah Dohi, Alfred Backman).

Andra perioden: 2–3 (21.56) Anton Söderberg (Anton Hemå, Erik Johansson Soler), 2–4 (28.49) Olle Alander Bäckman (Julius Von Krusenstierna, Axel Wibom).

Tredje perioden: 2–5 (44.11) Olle Alander Bäckman (Samuel Johansson, August Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 3-0-2

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Nästa match:

Tegs SK U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 28 januari 19.30

Nälden/Östersund U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 1 februari 15.30