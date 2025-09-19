Seger för Modo Hockey med 5–2 mot Luleå

Wilma Sundin matchvinnare för Modo Hockey

Andra förlusten i rad för Luleå

Modo Hockey vann borta mot Luleå i SDHL. Matchen på fredagen slutade 2–5 (0–1, 0–2, 2–2).

Luleå–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen efter 5.14, genom Sarah Marchand på pass av Courtney Vorster och Mariam El-Mahmadi. Modo Hockey startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Ebba Hedqvist och Wilma Sundin. Luleå reducerade dock till 1–3 genom Nadia Mattivi efter 5.58 av perioden.

Efter 6.45 i tredje perioden ökade Modo Hockey på till 1–4 genom Vendula Pribylova.

Luleå gjorde 2–4 genom Nadia Mattivi efter 12.23 av perioden.

Modo Hockey kunde dock avgöra till 2–5 med 4.54 kvar av matchen genom Alyssa Mcleod.

Luleå har två vinster och tre förluster och 13–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Modo Hockey med 3–1.

Söndag 21 september spelar Luleå hemma mot Brynäs 15.00 och Modo Hockey mot Skellefteå borta 15.30 i Skellefteå Kraft Arena.

Luleå–Modo Hockey 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (5.14) Sarah Marchand (Courtney Vorster, Mariam El-Mahmadi).

Andra perioden: 0–2 (21.07) Ebba Hedqvist (Lovisa Engström), 0–3 (33.15) Wilma Sundin (Neena Brick).

Tredje perioden: 1–3 (45.58) Nadia Mattivi (Jenna Donohue, Jenni Hiirikoski), 1–4 (46.45) Vendula Pribylova (Ebba Hedqvist, Neena Brick), 2–4 (52.23) Nadia Mattivi (Wilma Sjölund), 2–5 (55.06) Alyssa Mcleod (Justine Leanne Reyes).

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, hemma, 21 september

Modo Hockey: Skellefteå AIK, borta, 21 september