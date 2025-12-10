Seger för Luleå mot Skellefteå AIK U20

Luleå vann med 5–1 mot Skellefteå AIK U20

Tsimafej Tuzin matchvinnare för Luleå

Elliot Nyström nätade för Skellefteå AIK U20

Luleå vann matchen på hemmaplan mot Skellefteå AIK U20 i Svenska cupen, U20 Grupp A herr på onsdagen. 5–1 (2–1, 3–0, 0–0) slutade matchen.

– En stabil laginsats rakt igenom där vi var bättre idag rakt igenom. Stabilt målvaktsspel av Axel Markström som det blev en svår match för. Men matchens delikatess var Tatu Mettovaaras 3–1, kommenterade Luleås lagledare Benny Westerlund.

Luleå–Skellefteå AIK U20 – mål för mål

Skellefteå AIK U20 tog ledningen i början av första perioden genom Elliot Nyström.

Därefter fixade Luleås Tsimafej Tuzin och Lukas Kral att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Även i andra perioden var Luleå starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Tatu Mettovaara, Patrik Rusznyak och Casper Juustovaara Karlsson.

I tredje perioden höll Luleå i sin 5–1-ledning och vann.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Luleå med 5–2.

Det här var fjärde mötet mellan Luleå och Skellefteå AIK U20 den här säsongen. Luleå HF har tagit två segrar före den här matchen. Skellefteå vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 13 december möter Luleå Modo Hockey U20 borta 16.00 och Skellefteå AIK U20 möter Björklöven borta 15.00.

Luleå–Skellefteå AIK U20 5–1 (2–1, 3–0, 0–0)

Svenska cupen, U20 Grupp A herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (3.51) Elliot Nyström (Vilmer Ekblad), 1–1 (10.54) Lukas Kral (Anton Nilsson, Neo Hirsch), 2–1 (18.24) Tsimafej Tuzin (Måns Josbrant, David Lövgren).

Andra perioden: 3–1 (22.18) Tatu Mettovaara (Anton Nilsson), 4–1 (29.35) Patrik Rusznyak (Neo Hirsch, David Thomasson), 5–1 (39.06) Casper Juustovaara Karlsson (David Lövgren, Måns Josbrant).

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, borta, 13 december 16.00

Skellefteå AIK U20: IF Björklöven, borta, 13 december 15.00