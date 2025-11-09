Seger för Lindlöven J18 – steg åt rätt håll mot Borlänge

Seger för Lindlöven J18 med 4–2 mot Borlänge

Loke Österlund avgjorde för Lindlöven J18

Andra raka förlusten för Borlänge

Det har varit en tung period för Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr med fyra förluster i rad. Men borta mot Borlänge bröts den tuffa sviten. Det blev 2–4 (1–2, 1–0, 0–2) i matchen i Borlänge Ishall.

Borlänge–Lindlöven J18 – mål för mål

Borlänge tog ledningen i början av första perioden genom Oskar Jonsson.

Lorenzo Karlefäldt såg till att Lindlöven J18 vände till ledning med 1–2 med två raka mål. Efter 13.05 i andra perioden slog Fabian Englund Lövgren till framspelad av Oskar Jonsson och Nils Björklund Östning och kvitterade för Borlänge. Lindlöven J18 startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 2–4 genom två mål av Loke Österlund tidigt i perioden och avgjorde matchen.

Lindlöven J18:s Loke Österlund stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Lindlöven J18 med 5–4.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Lindehov.

I nästa match, söndag 23 november möter Borlänge VIK Hockey U18 hemma i Borlänge Ishall 12.00 medan Lindlöven J18 spelar hemma mot Valbo J18 11.45.

Borlänge–Lindlöven J18 2–4 (1–2, 1–0, 0–2)

U18 regional väst fortsättning herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.47) Oskar Jonsson (Filip Hyttring, Noah Olérs), 1–1 (6.23) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund, Sixten Manfredsson), 1–2 (17.47) Lorenzo Karlefäldt (Wilde Wester, Milo Hjortsberg).

Andra perioden: 2–2 (33.05) Fabian Englund Lövgren (Oskar Jonsson, Nils Björklund Östning).

Tredje perioden: 2–3 (45.29) Loke Österlund (Liam Ejdre), 2–4 (47.40) Loke Österlund (Olle Heiche).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Lindlöven J18: 1-0-4

Nästa match:

Borlänge: VIK Västerås HK, hemma, 23 november

Lindlöven J18: Valbo HC, hemma, 23 november