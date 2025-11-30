Seger för Gisla/Nittorp – efter Sigge Bjelkes hattrick

Gisla/Nittorp segrade – 6–5 efter förlängning

Sigge Bjelke gjorde tre mål för Gisla/Nittorp

Christoffer Torell matchvinnare för Gisla/Nittorp

Sigge Bjelke gjorde tre mål och Gisla/Nittorp vann mot Dalen på hemmaplan i U18 division 1 syd B herr. Till slut blev det 6–5 (3–2, 1–3, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Christoffer Torell stod för Gisla/Nittorps avgörande mål efter bara 15 sekunder i förlängningen.

Sigge Bjelke gjorde tre mål för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Dalen hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 4–5.

8.52 in i tredje perioden slog Sigge Bjelke till återigen på pass av Christoffer Torell och Sixten Bjurbäck och kvitterade.

Stor matchhjälte för Gisla/Nittorp 15 sekunder in i förlängningen blev Christoffer Torell med det avgörande 6–5-målet.

Gisla/Nittorps Christoffer Torell stod för två mål och tre assists, Sigge Bjelke gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Wilmer Bjelke gjorde ett mål och tre målgivande passningar. Colin Blomberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Simon Blom hade tre assists och Ville Marjavaara gjorde tre mål för för Dalen.

Gisla/Nittorp har två segrar och tre förluster och 15–36 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har en vinst och fyra förluster och 15–29 i målskillnad. Förlusten var Dalens fjärde uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Gislaveds SK/Nittorp IK med 7–4.

I nästa match, söndag 7 december möter Gisla/Nittorp Boro/Vetlanda J18 borta i Hydro Arena 14.30 medan Dalen spelar hemma mot Västervik 14.40.

Gisla/Nittorp–Dalen 6–5 (3–2, 1–3, 1–0, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (7.49) Sigge Bjelke (Tymeo Bougon, Tom Colin), 2–0 (14.08) Christoffer Torell (Wilmer Bjelke), 2–1 (14.31) Colin Blomberg (Tim Carlström Kaya, Simon Blom), 2–2 (18.00) Ville Marjavaara (Colin Blomberg, Simon Blom), 3–2 (18.17) Wilmer Bjelke (Carl Hartvigsson, Christoffer Torell).

Andra perioden: 3–3 (28.11) Lukas Johansson, 4–3 (35.00) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke, Christoffer Torell), 4–4 (36.49) Ville Marjavaara (Simon Blom), 4–5 (39.42) Ville Marjavaara (Oskar Fred, Colin Blomberg).

Tredje perioden: 5–5 (48.52) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Sixten Bjurbäck).

Förlängning: 6–5 (60.15) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gisla/Nittorp: 2-0-3

Dalen: 1-1-3

Nästa match:

Gisla/Nittorp: Boro/Vetlanda HC, borta, 7 december

Dalen: Västerviks IK, hemma, 7 december