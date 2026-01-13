Seger för Dallas mot Los Angeles på bortaplan

Dallas segrade – 3–1 mot Los Angeles

Jason Robertson avgjorde för Dallas

Dallas 27:e seger

Dallas besegrade Los Angeles på bortaplan i tisdagens möte i NHL. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Los Angeles–Dallas – mål för mål

Dallas började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.44 slog Wyatt Johnston till assisterad av Sam Steel och Esa Lindell.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

8.42 in i tredje perioden satte Quinton Byfield pucken framspelad av Corey Perry och Brandt Clarke och kvitterade. 16.14 in i perioden fick Jason Robertson utdelning på pass av Esa Lindell och Miro Heiskanen och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 17 sekunder kvar att spela genom Matt Duchene efter pass från Mikko Rantanen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Los Angeles ligger kvar på femte plats i Pacific division och Dallas på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Los Angeles Vegas hemma i Crypto.com Arena, torsdag 15 januari 04.00. Dallas spelar borta mot Anaheim Ducks onsdag 14 januari 04.00.

Los Angeles–Dallas 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (3.44) Wyatt Johnston (Sam Steel, Esa Lindell).

Tredje perioden: 1–1 (48.42) Quinton Byfield (Corey Perry, Brandt Clarke), 1–2 (56.14) Jason Robertson (Esa Lindell, Miro Heiskanen), 1–3 (59.43) Matt Duchene (Mikko Rantanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Dallas: 2-2-1

Nästa match:

Los Angeles: Vegas Golden Knights, hemma, 15 januari 04.00

Dallas: Anaheim Ducks, borta, 14 januari 04.00