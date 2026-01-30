Seger för Dalen mot Grums på bortaplan

Seger för Dalen med 5–3 mot Grums

Dalens femte seger på de senaste sex matcherna

Jesper Thörnberg matchvinnare för Dalen

Dalen segrade efter underläge mot Grums på bortaplan i Billerudhallen i hockeyettan södra. 3–5 (2–1, 0–2, 1–2) slutade matchen på fredagen.

Dalens huvudtränare Daniel Josefsson om matchen:

– Spelmässigt ingen bra match – vi fick den aldrig att flyta på ett sätt vi ville. Jätteviktiga poäng dock, som är starka att ta idag när vi får slita för de – det gillar jag. Men vi sätter oss i svåra situationer i matchen som hade kunnat kosta oss väldigt mycket, framförallt utvisningar där några av de är direkt dåliga för laget. Vi tar med oss att vi jobbar oss tillbaka efter första perioden, några bra mål vi gör samt några viktiga räddningar av Hubert i mål.

Segern var Dalens femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Grums fyra förluster i rad.

Kungälv nästa för Dalen

Grums startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Melker Malmer och Sigge Grunditz innan Dalen svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Rostedt.

Efter 8.47 i andra perioden slog Hugo Rostedt till på nytt på pass av Hampus Sandahl och Daniel Glad och kvitterade för Dalen. Jesper Thörnberg gjorde dessutom 2–3 efter 15.23 på straff.

Dalen utökade ledningen genom Jesper Thörnberg som gjorde sitt andra mål efter 5.11 i tredje perioden.

Grums reducerade dock till 3–4 genom Melker Malmer efter 8.07 av perioden.

Dalen kunde dock avgöra till 3–5 med 1.48 kvar av matchen genom Hampus Sandahl.

Hampus Sandahl gjorde ett mål för Dalen och spelade dessutom fram till två mål. Melker Malmer gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Grums.

Det här betyder att Grums är kvar på 20:e och sista plats och Dalen stannar på elfte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Dalen med 1–0.

Söndag 1 februari 16.00 möter Grums Halmstad borta i Halmstad Arena medan Dalen spelar hemma mot Kungälv.

Grums–Dalen 3–5 (2–1, 0–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (9.07) Melker Malmer (Joel Nyman, Hugo Bergvall), 2–0 (12.26) Sigge Grunditz (Melker Malmer), 2–1 (18.45) Hugo Rostedt (Victor Westh, Hampus Sandahl).

Andra perioden: 2–2 (28.47) Hugo Rostedt (Hampus Sandahl, Daniel Glad), 2–3 (35.23) Jesper Thörnberg.

Tredje perioden: 2–4 (45.11) Jesper Thörnberg (Anton Johannesson, Nils Juntorp), 3–4 (48.07) Melker Malmer, 3–5 (58.12) Hampus Sandahl (Anton Johannesson, Nils Juntorp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Dalen: 4-0-1

Nästa match:

Grums: Halmstad Hammers HC, borta, 1 februari 16.00

Dalen: Kungälvs IK, hemma, 1 februari 16.00