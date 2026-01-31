Seger för Colorado i toppmatchen mot Detroit

Colorado tog en tung seger på bortaplan mot Detroit i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på lördagen. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–2, 0–1).

Det var Colorados fjärde raka seger mot Detroit.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Colorados målvakter höll nollan.

Colorado tog ledningen efter 6.44 genom Brent Burns efter pass från Nathan MacKinnon och Valerij Nitjusjkin. Laget gjorde 0–2 genom Nathan MacKinnon med assist av Artturi Lehkonen efter 10.03.

Efter 1.24 i andra perioden slog Ross Colton till framspelad av Brock Nelson och Josh Manson och gjorde 0–3. Nathan MacKinnon gjorde dessutom 0–4 efter 13.33 på pass av Artturi Lehkonen.

Till slut kom också 0–5 genom Parker Kelly assisterad av Joel Kiviranta och Jack Drury efter 7.35 i tredje perioden.

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado och spelade fram till ett mål.

Tisdag 3 februari 03.00 möts lagen igen, i Ball Arena.

Detroit–Colorado 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (6.44) Brent Burns (Nathan MacKinnon, Valerij Nitjusjkin), 0–2 (10.03) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen).

Andra perioden: 0–3 (21.24) Ross Colton (Brock Nelson, Josh Manson), 0–4 (33.33) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen).

Tredje perioden: 0–5 (47.35) Parker Kelly (Joel Kiviranta, Jack Drury).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-2-2

Colorado: 2-0-3

Nästa match:

Detroit: Colorado Avalanche, borta, 3 februari 03.00

Colorado: Detroit Red Wings, hemma, 3 februari 03.00