Seger för Chicago – steg åt rätt håll mot Anaheim Ducks

Chicago vann med 5–3 mot Anaheim Ducks

Chicagos Connor Bedard tvåmålsskytt

Seger nummer 11 för Chicago

Chicago har haft en tuff period med fem förluster i följd i NHL. Men hemma mot Anaheim Ducks bröts den tuffa sviten. Det blev 5–3 (1–3, 2–0, 2–0) i matchen i United Center.

Connor Bedard gjorde två mål för Chicago

Connor Bedard gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Tyler Bertuzzi, Colton Dach och Ryan Greene, målen för Anaheim Ducks gjordes av Cutter Gauthier, Chris Kreider och Olen Zellweger.

Chicago ligger på fjärde plats i Central division efter matchen medan Anaheim Ducks fortfarande leder Pacific division, på samma poäng som Los Angeles.

När lagen möttes senast vann Chicago Blackhawks med 2–1 efter förlängning .

I nästa omgång har Chicago Vegas borta i T-Mobile Arena, onsdag 3 december 04.00. Anaheim Ducks spelar borta mot St Louis tisdag 2 december 02.00.

Chicago–Anaheim Ducks 5–3 (1–3, 2–0, 2–0)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (0.15) Cutter Gauthier (Troy Terry, Radko Gudas), 0–2 (0.53) Olen Zellweger (Troy Terry, Cutter Gauthier), 0–3 (10.29) Chris Kreider (Beckett Sennecke, Mason McTavish), 1–3 (17.57) Tyler Bertuzzi (Frank Nazar, Connor Bedard).

Andra perioden: 2–3 (26.44) Ryan Greene (Connor Bedard, André Burakovsky), 3–3 (32.35) Colton Dach (Teuvo Teraväinen, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 4–3 (49.56) Connor Bedard, 5–3 (58.05) Connor Bedard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

Anaheim Ducks: 2-0-3

Nästa match:

Chicago: Vegas Golden Knights, borta, 3 december

Anaheim Ducks: St Louis Blues, borta, 2 december