Seger för Calgary mot Vancouver i NHL

Calgary segrade på hemmaplan i Scotiabank Saddledome mot Vancouver i NHL. 7–3 (2–1, 4–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Calgarys femte på de senaste sex matcherna.

Calgary startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Matt Coronato och Joel Farabee innan Vancouver svarade och gjorde 2–1 genom Liam Öhgren.

Calgary hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 1.32 genom Ryan Strome och gick upp till 5–1 innan Vancouver svarade.

I periodpausen hade Calgary ledningen med 6–2.

12.40 in i tredje perioden nätade Vancouvers Nils Höglander framspelad av Vittorio Mancini och Zeev Buium och reducerade. Men mer än så orkade Vancouver inte med. Adam Klapka stod för målet när Calgary punkterade matchen med ett 7–3-mål med åtta sekunder kvar att spela efter förarbete från Brennan Othmann och Hunter Brzustewicz. 7–3-målet blev matchens sista.

Matt Coronato och Morgan Frost gjorde ett mål och två assist var för Calgary.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 31 mars. Då möter Calgary Colorado i Ball Arena 02.30. Vancouver tar sig an Vegas borta 04.00.

Calgary–Vancouver 7–3 (2–1, 4–1, 1–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (3.04) Matt Coronato (Zayne Parekh, Morgan Frost), 2–0 (4.59) Joel Farabee (Zach Whitecloud, Mikael Backlund), 2–1 (18.53) Liam Öhgren (Linus Karlsson, Elias Pettersson).

Andra perioden: 3–1 (21.32) Ryan Strome (Olli Määttä, Jegor Sjarangovitj), 4–1 (24.36) Olli Määttä (Ryan Strome, Hunter Brzustewicz), 5–1 (24.47) Morgan Frost (Matt Coronato, Matvei Gridin), 5–2 (33.36) Jake DeBrusk (Brock Boeser, Elias Pettersson), 6–2 (39.23) Zayne Parekh (Matt Coronato, Morgan Frost).

Tredje perioden: 6–3 (52.40) Nils Höglander (Vittorio Mancini, Zeev Buium), 7–3 (59.52) Adam Klapka (Brennan Othmann, Hunter Brzustewicz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 4-1-0

Vancouver: 0-0-5

Nästa match:

Calgary: Colorado Avalanche, borta, 31 mars 02.30

Vancouver: Vegas Golden Knights, borta, 31 mars 04.00