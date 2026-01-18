Seger för Brinken mot Viggbyholm

Brinken vann med 4–2 mot Viggbyholm

Viggbyholm nu sjunde, Brinken på fjärde plats

Nacka nästa motstånd för Viggbyholm

Brinken segrade mot Viggbyholm på bortaplan i Hägernäs Ishall i U18 regional öst fortsättning vår. 2–4 (1–1, 0–2, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Viggbyholm–Brinken – mål för mål

Målgörare för Viggbyholm var Gustaf Junefelt och Anton Roos Olsen.

Efter fem matcher har Viggbyholm nu sex poäng och Brinken har nio poäng.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Lejonhallen.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Viggbyholm Nacka borta i Nacka Ishall 19.00 medan Brinken spelar hemma mot Tumba 20.10.