Seger för Boston mot St Louis på bortaplan

Boston vann med 5–2 mot St Louis

Bostons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mark Kastelic matchvinnare för Boston

Boston vände och vann matchen på bortaplan mot St Louis i NHL på onsdagen. 2–5 (1–0, 0–2, 1–3) slutade matchen.

Segern var Bostons fjärde på de senaste fem matcherna.

St Louis–Boston – mål för mål

Robert Thomas gjorde 1–0 till St Louis efter 5.32 framspelad av Pavel Butjnevitj och Justin Faulk.

Efter 12.50 i andra perioden nätade Fraser Minten framspelad av Marat Chusnutdinov och David Pastrnak och kvitterade för Boston.

Mark Kastelic gjorde dessutom 1–2 efter 14.34 på pass av Tanner Jeannot.

St Louis kvitterade till 2–2 genom Robert Thomas i början av tredje perioden i tredje perioden.

Boston stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5. Boston tog därmed en klar seger.

När lagen senast möttes vann Boston Bruins med 5–2.

På fredag 12 december 02.00 spelar St Louis borta mot Nashville och Boston borta mot Winnipeg.

St Louis–Boston 2–5 (1–0, 0–2, 1–3)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (5.32) Robert Thomas (Pavel Butjnevitj, Justin Faulk).

Andra perioden: 1–1 (32.50) Fraser Minten (Marat Chusnutdinov, David Pastrnak), 1–2 (34.34) Mark Kastelic (Tanner Jeannot).

Tredje perioden: 2–2 (44.53) Robert Thomas (Pavel Butjnevitj), 2–3 (48.01) Mark Kastelic (Sean Kuraly, Nikita Zadorov), 2–4 (51.33) Fraser Minten, 2–5 (58.21) Pavel Zacha (Elias Lindholm, David Pastrnak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Boston: 4-0-1

Nästa match:

St Louis: Nashville Predators, borta, 12 december 02.00

Boston: Winnipeg Jets, borta, 12 december 02.00