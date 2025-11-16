Seger för Boston i toppmötet med Montreal

Boston vann med 3–2 mot Montreal

Bostons åttonde seger på de senaste nio matcherna

Viktor Arvidsson matchvinnare för Boston

Boston tog en tung seger på bortaplan mot Montreal i toppmötet i NHL på söndagen. Matchen slutade 2–3 (1–1, 1–2, 0–0).

Segern var Bostons åttonde på de senaste nio matcherna.

Carolina nästa för Boston

Efter åtta minuters spel gjorde Boston 0–1.

Montreal kvitterade till 1–1 efter 12.03 genom Jake Evans på pass av Josh Anderson. Boston startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Mason Lohrei och Viktor Arvidsson. Montreal gjorde 3–2 genom Cole Caufield efter 18.47 men kom aldrig närmare. Tredje perioden blev mållös och Boston höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Montreals femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bostons sjunde uddamålsseger.

Tisdag 18 november möter Montreal Columbus borta 01.30 och Boston möter Carolina hemma 01.00.

Montreal–Boston 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (8.37) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Nikita Zadorov), 1–1 (12.03) Jake Evans (Josh Anderson).

Andra perioden: (Mark Kastelic, Tanner Jeannot), 1–3 (36.51) Viktor Arvidsson (Pavel Zacha, David Pastrnak), 2–3 (38.47) Cole Caufield (Nick Suzuki, Jayden Struble).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 1-1-3

Boston: 4-0-1

Nästa match:

Montreal: Columbus Blue Jackets, borta, 18 november

Boston: Carolina Hurricanes, hemma, 18 november