Seger för Boro/Vetlanda J18 hemma mot Kalmar
- Boro/Vetlanda J18 segrade – 4–1 mot Kalmar
- Albert Dahlberg Hylén avgjorde för Boro/Vetlanda J18
- Femte segern för Boro/Vetlanda J18
Det blev hemmalaget Boro/Vetlanda J18 som vann mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på torsdagen.
Kalmars lagledare Fredrik Johansson tyckte till om matchen:
– Tyvärr fick vi inte in skotten i mål, vilket ledde till en tråkig förlust.
Boro/Vetlanda J18–Kalmar – mål för mål
Kalmar gjorde 0–1 efter sex minuters spel. Målet var Theo Erikssons femte i U18 division 1 syd B herr.
Efter 8.16 kvitterade Boro/Vetlanda J18 genom Benjamin Bildsten.
Boro/Vetlanda J18 gjorde också 2–1 efter 9.23 i andra perioden när Albert Dahlberg Hylén fick träff framspelad av Vincent Trofast och William Ribbholm.
42 sekunder in i tredje perioden satte Alvin Göth pucken på pass av Hugo Sollin och Alvin Lagerqvist och ökade ledningen.
Axel Lagerqvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 34 sekunder kvar att spela.
Med fyra omgångar kvar är Boro/Vetlanda J18 på tredje plats i tabellen medan Kalmar är på fjärde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 4–2.
Boro/Vetlanda J18 tar sig an Dalen i nästa match borta söndag 23 november 13.30. Kalmar möter samma dag 13.25 Gisla/Nittorp hemma.
Boro/Vetlanda J18–Kalmar 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)
U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena
Första perioden: 0–1 (6.15) Theo Eriksson (Troy Friman), 1–1 (8.16) Benjamin Bildsten.
Andra perioden: 2–1 (29.23) Albert Dahlberg Hylén (Vincent Trofast, William Ribbholm).
Tredje perioden: 3–1 (40.42) Alvin Göth (Hugo Sollin, Alvin Lagerqvist), 4–1 (59.26) Axel Lagerqvist.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boro/Vetlanda J18: 3-0-2
Kalmar: 2-0-3
Nästa match:
Boro/Vetlanda J18: HC Dalen, borta, 23 november
Kalmar: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 23 november
