Seger för Boro/Vetlanda J18 hemma mot Kalmar

Boro/Vetlanda J18 segrade – 4–1 mot Kalmar

Albert Dahlberg Hylén avgjorde för Boro/Vetlanda J18

Femte segern för Boro/Vetlanda J18

Det blev hemmalaget Boro/Vetlanda J18 som vann mot Kalmar i U18 division 1 syd B herr. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på torsdagen.

Kalmars lagledare Fredrik Johansson tyckte till om matchen:

– Tyvärr fick vi inte in skotten i mål, vilket ledde till en tråkig förlust.

Boro/Vetlanda J18–Kalmar – mål för mål

Kalmar gjorde 0–1 efter sex minuters spel. Målet var Theo Erikssons femte i U18 division 1 syd B herr.

Efter 8.16 kvitterade Boro/Vetlanda J18 genom Benjamin Bildsten.

Boro/Vetlanda J18 gjorde också 2–1 efter 9.23 i andra perioden när Albert Dahlberg Hylén fick träff framspelad av Vincent Trofast och William Ribbholm.

42 sekunder in i tredje perioden satte Alvin Göth pucken på pass av Hugo Sollin och Alvin Lagerqvist och ökade ledningen.

Axel Lagerqvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 34 sekunder kvar att spela.

Med fyra omgångar kvar är Boro/Vetlanda J18 på tredje plats i tabellen medan Kalmar är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 4–2.

Boro/Vetlanda J18 tar sig an Dalen i nästa match borta söndag 23 november 13.30. Kalmar möter samma dag 13.25 Gisla/Nittorp hemma.

Boro/Vetlanda J18–Kalmar 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (6.15) Theo Eriksson (Troy Friman), 1–1 (8.16) Benjamin Bildsten.

Andra perioden: 2–1 (29.23) Albert Dahlberg Hylén (Vincent Trofast, William Ribbholm).

Tredje perioden: 3–1 (40.42) Alvin Göth (Hugo Sollin, Alvin Lagerqvist), 4–1 (59.26) Axel Lagerqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: HC Dalen, borta, 23 november

Kalmar: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 23 november