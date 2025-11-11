Seger för Borlänge – steg åt rätt håll mot Hudiksvall

Seger för Borlänge med 5–3 mot Hudiksvall

Douglas Åvik matchvinnare för Borlänge

Tredje förlusten i följd för Hudiksvall

Borlänge har varit i en svacka med fem förluster i rad i U20 region väst herr. Men borta mot Hudiksvall bröts den tuffa sviten. Det blev 3–5 (0–0, 2–1, 1–4) i matchen i Holmen Center.

– Det är en helt okej match av oss idag. Vi kommer ut i första helt okej, går ner oss lite i andra efter vårt 0–1 mål men sen så knyter vi näven inför tredje och går ut och spelar vårt spel. Jag är jättestolt över hela laget. Det är alltid skönt att åka buss hem med tre poäng i bagaget, tyckte Borlänges huvudtränare Victor Eriksson, efter matchen.

Strömsbro nästa för Borlänge

Den första perioden slutade 0–0. Efter 5.43 i andra perioden gjorde Borlänge 0–1 genom Arvid Bäck.

Nils Strömbom och Rasmus Edström gjorde att Hudiksvall vände till underläget till ledning med 2–1. Borlänge var vassast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–3.

Det här betyder att Hudiksvall ligger kvar på åttonde och sista plats i tabellen och Borlänge på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borlänge HF med 7–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Hudiksvall Malung i Malungs Ishall 17.00. Borlänge tar sig an Strömsbro hemma 12.00.

Hudiksvall–Borlänge 3–5 (0–0, 2–1, 1–4)

U20 region väst herr, Holmen Center

Andra perioden: 0–1 (25.43) Arvid Bäck (Niilo Lylander, Robin Strand), 1–1 (28.33) Nils Strömbom (Wincent Enarsson), 2–1 (38.46) Rasmus Edström (Ossian Ling Veiksaar).

Tredje perioden: 2–2 (40.33) Texas Östberg (Filip Eriksson), 2–3 (43.38) Albin Daniels (Texas Östberg), 2–4 (47.04) Douglas Åvik (Oliver Macus), 2–5 (48.43) Adam Bjurell (Arvid Bäck, Filip Eriksson), 3–5 (52.32) Wincent Enarsson (Nils Strömbom, Rasmus Edström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 1-0-4

Borlänge: 1-1-3

Nästa match:

Hudiksvall: Malungs IF, borta, 15 november

Borlänge: Strömsbro IF, hemma, 15 november