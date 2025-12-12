Seger för Borås mot Oskarshamn i U20 region syd herr

Borås-seger med 5–3 mot Oskarshamn

Ville Kiellarson avgjorde för Borås

Borås sjunde seger

Borås segrade på hemmaplan i Borås Ishall mot Oskarshamn i U20 region syd herr. 5–3 (2–1, 2–2, 1–0) slutade matchen på fredagen.

– Ikväll spelar vi genomgående vår bästa och starkaste match över 60 minuter där vi besegrar tabell 2an Oskarshamn med 5–3, vi spelar som ett lag driver och pushar varandra positivt matchen igenom, riktigt skönt med seger i sista matchen i grundserien inför en välbehövlig julledighet. God jul önskar BHC U20 lag, tyckte Borås tränare Petri Mylläri, efter matchen.

Borås–Oskarshamn – mål för mål

Borås tog ledningen i första perioden genom Joel Greén.

Oskarshamn gjorde 1–1 genom Viggo Söderberg med 2.07 kvar att spela.

Borås gjorde 2–1 genom Marcus Gustafsson efter 19.47 i matchen.

Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Alfred Göransson i början av andra perioden i andra perioden.

Borås gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Emil Lennartsson och Ville Kiellarson.

Oskarshamn reducerade dock på nytt till 4–3 genom Viggo Söderberg med 4.29 kvar att spela av perioden.

13.47 in i tredje perioden slog Max Argus till på pass av Ville Kiellarson och Tim Börje och ökade ledningen. 5–3-målet blev matchens sista.

U20 region syd herr är nu färdigspelad. Borås slutar på tionde plats och Oskarshamn på andra plats. Oskarshamn är klart för slutspel.

Lagens första möte för säsongen vann IK Oskarshamn med 6–2.

Borås–Oskarshamn 5–3 (2–1, 2–2, 1–0)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (12.56) Joel Greén (Jakob Leinonen, Oliver Kristensen), 1–1 (17.53) Viggo Söderberg (Andre Franz, Olof Marklund), 2–1 (19.47) Marcus Gustafsson (Joakim Roxentjärn Österberg, Philip Bertilsson).

Andra perioden: 2–2 (22.42) Alfred Göransson (Andre Franz, Alex Ljung), 3–2 (27.52) Emil Lennartsson (Villgot Nordholm), 4–2 (28.24) Ville Kiellarson (Tim Börje, Elia Wicky), 4–3 (35.31) Viggo Söderberg (Lukas Svensson, Isak Öman).

Tredje perioden: 5–3 (53.47) Max Argus (Ville Kiellarson, Tim Börje).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-1-2

Oskarshamn: 3-0-2