Seger för Arvika/Charlottenberg/Forshaga mot Viking HC J18

Arvika/Charlottenberg/Forshaga segrade – 7–5 mot Viking HC J18

Nils Johansson matchvinnare för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Andra raka segern för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Arvika/Charlottenberg/Forshaga segrade mot Viking HC J18 på bortaplan i Valhall i U18 division 1 västra D vår. 5–7 (0–2, 1–3, 4–2) slutade matchen på söndagen.

Det var andra raka för Arvika/Charlottenberg/Forshaga, efter 3–2-segern mot Hammarö HC i första matchen.

Viking HC J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga – mål för mål

Oliver Öberg gav gästerna Arvika/Charlottenberg/Forshaga ledningen efter 6.52 på pass av Elias Josefsson. 0–2 kom efter 9.25 genom Lucas Henriksson framspelad av Noel Olsson.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–5.

I tredje perioden var det i stället Viking HC J18 som hade greppet. Laget vann perioden med 4–2 men Arvika/Charlottenberg/Forshaga kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Oliver Öberg stod för fyra poäng, varav två mål och Elias Josefsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Viking HC vunnit.

Söndag 25 januari möter Viking HC J18 Grums IK 2 borta 11.30 och Arvika/Charlottenberg/Forshaga möter Örebro Hockey Ungdom J18 hemma 13.30.

Viking HC J18–Arvika/Charlottenberg/Forshaga 5–7 (0–2, 1–3, 4–2)

U18 division 1 västra D vår, Valhall

Första perioden: 0–1 (6.52) Oliver Öberg (Elias Josefsson), 0–2 (9.25) Lucas Henriksson (Noel Olsson).

Andra perioden: 0–3 (24.06) Elias Josefsson (Oliver Öberg), 1–3 (30.18) Wiggo Hammarström (Lucas Jägerung, David Wigh-Dahlgren), 1–4 (30.54) Nils Johansson (Viggo Tindefjord Norlander), 1–5 (31.48) Oliver Öberg (Elias Josefsson).

Tredje perioden: 2–5 (41.33) Fabian Lindahl (Vilmer Olsen), 2–6 (42.32) Nils Johansson (Ola Mykkestue), 3–6 (51.49) Elias Gabrielsen, 4–6 (54.04) Karl Haaster (Fabian Lindahl), 5–6 (58.58) Lucas Jägerung (Wiggo Hammarström, Elias Gabrielsen), 5–7 (59.30) Lucas Henriksson (Nils Sjödin, Oliver Öberg).

Nästa match:

Viking HC J18: Grums IK:2, borta, 25 januari 11.30

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 25 januari 13.30