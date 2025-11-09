Seger för Anaheim Ducks i toppmatchen mot Vegas

Seger för Anaheim Ducks med 4–3 efter förlängning

Anaheim Ducks åttonde seger på de senaste nio matcherna

Leo Carlsson tvåmålsskytt för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog en tung seger på bortaplan mot Vegas i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på söndagen. Matchen slutade 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–1) efter förlängning.

Jacob Trouba stod för Anaheim Ducks avgörande mål 4.28 in i förlängningen.

I och med detta har Anaheim Ducks hela sex raka segrar i NHL.

Leo Carlsson tvåmålsskytt för Anaheim Ducks

Första perioden var jämn. Vegas inledde bäst och tog ledningen genom Brett Howden efter 5.45, men Anaheim Ducks kvitterade genom Frank Vatrano efter 15.43. I andra perioden var det Anaheim Ducks som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom två mål av Leo Carlsson. Vegas reducerade och kvitterade till 3–3 genom Pavel Dorofejev och Kaedan Korczak i tredje perioden. I förlängningen tog det 4.28 till Anaheim Ducks avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Jacob Trouba, framspelad av Leo Carlsson.

Leo Carlsson gjorde två mål för Anaheim Ducks och ett assist.

Vegas har två vinster och tre förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Vegas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Anaheim Ducks fjärde uddamålsseger.

Vegas tar sig an Florida i nästa match hemma tisdag 11 november 04.00. Anaheim Ducks möter Winnipeg hemma måndag 10 november 04.00.

Vegas–Anaheim Ducks 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (5.45) Brett Howden (William Karlsson, Noah Hanifin), 1–1 (15.43) Frank Vatrano (Olen Zellweger, Jacob Trouba).

Andra perioden: 1–2 (30.39) Leo Carlsson (Troy Terry), 1–3 (36.50) Leo Carlsson (Olen Zellweger).

Tredje perioden: 2–3 (43.58) Pavel Dorofejev (Jack Eichel), 3–3 (54.46) Kaedan Korczak (Ivan Barbasjev, Mitch Marner).

Förlängning: 3–4 (64.28) Jacob Trouba (Leo Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Anaheim Ducks: 5-0-0

Nästa match:

Vegas: Florida Panthers, hemma, 11 november

Anaheim Ducks: Winnipeg Jets, hemma, 10 november