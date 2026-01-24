Seger för Almtuna mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr

Almtuna vann med 7–3 mot Brinken

Almtunas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noah Erevik avgjorde för Almtuna

Almtuna vann mötet med Brinken på bortaplan med 7–3 (2–0, 4–2, 1–1) på lördagen i U20 region öst fortsättning herr.

Segern var Almtunas sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att Brinken nu har sex förluster i rad.

Brinken–Almtuna – mål för mål

Elias Ydehed gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 3.32 framspelad av Alvar Göthberg och Leo Edin. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 4.03 gjorde Max Gustafsson mål på passning från Sebastian Brunnberg och Léon Cicek.

Almtuna övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.32 genom Sebastian Ljus och gick upp till 0–4 innan Brinken kom tillbaka och reducerade till 2–4.

Innan perioden var över hade Almtuna ryckt åt sig ledningen med 2–6.

9.28 in i tredje perioden slog Leo Edin till på pass av Jonas Andreasson och ökade ledningen. 17.21 in i perioden satte Felix Lönnquist pucken framspelad av Henning Modin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brinken.

När lagen möttes senast vann Almtuna med 6–1.

Måndag 26 januari spelar Brinken hemma mot Nacka 20.10 och Almtuna mot IFK Täby HC hemma 20.00 i Gränbyhallen.

Brinken–Almtuna 3–7 (0–2, 2–4, 1–1)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (3.32) Elias Ydehed (Alvar Göthberg, Leo Edin), 0–2 (4.03) Max Gustafsson (Sebastian Brunnberg, Léon Cicek).

Andra perioden: 0–3 (22.32) Sebastian Ljus (Jonathan Edin, Max Gustafsson), 0–4 (23.26) Noah Erevik (Jonas Andreasson, Karl Pettersson), 1–4 (25.46) Douglas Hedman (Jacob Fogel, Hugo Glimskog), 2–4 (33.07) Ramses Van Brunschot, 2–5 (34.31) Viktor Dahlberg, 2–6 (35.51) Gustav Leijon (Sebastian Ljus).

Tredje perioden: 2–7 (49.28) Leo Edin (Jonas Andreasson), 3–7 (57.21) Felix Lönnquist (Henning Modin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 0-1-4

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Brinken: Nacka HK, hemma, 26 januari 20.10

Almtuna: IFK Täby HC, hemma, 26 januari 20.00