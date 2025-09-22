Sebastian Wiman gjorde två mål för Huddinge i segern mot Almtuna

Huddinge-seger med 3–1 mot Almtuna

Huddinges Sebastian Wiman tvåmålsskytt

Vilgot Wickberg avgjorde för Huddinge

Huddinge vann mötet med Almtuna borta med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) på måndagen i U20 region öst herr.

Det var andra raka segern för Huddinge, efter 12–1 mot IK Göta Bromma J20 i premiären.

Sebastian Wiman gjorde två mål för Huddinge

Huddinge tog ledningen efter 18.19, genom Sebastian Wiman framspelad av Alve Lundström och Daniel Lazienkiewicz. Almtuna kvitterade till 1–1 genom Carl Holmer i andra perioden.

Huddinge gjorde 1–2 genom Vilgot Wickberg efter 17.21. 10.29 in i tredje perioden nätade Huddinges Sebastian Wiman ännu en gång framspelad av Noah Herndal och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3. Målet var Sebastian Wimans femte i U20 region öst herr.

Huddinges Sebastian Wiman stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 oktober i Björkängshallen.

Lördag 27 september spelar Almtuna borta mot Flemingsberg 17.10 och Huddinge mot Tyresö Hanviken J20 borta 17.30 i Tyresö Ishall.

Almtuna–Huddinge 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (18.19) Sebastian Wiman (Alve Lundström, Daniel Lazienkiewicz).

Andra perioden: 1–1 (33.47) Carl Holmer (Léon Cicek, Viktor Dahlberg), 1–2 (37.21) Vilgot Wickberg (Sebastian Wiman, Albin Andersson).

Tredje perioden: 1–3 (50.29) Sebastian Wiman (Noah Herndal).

Nästa match:

Almtuna: Flemingsbergs IK, borta, 27 september

Huddinge: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 27 september