Seattles Jared Mccann tvåmålsskytt i segern mot Washington

Seattle vann med 5–1 mot Washington

Jared Mccann gjorde två mål för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Seattle vann mot gästande Washington i NHL. 5–1 (0–0, 3–0, 2–1) slutade onsdagens match.

Inför matchen hade Seattle fyra raka förluster mot just Washington.

Jared Mccann med två mål för Seattle

Den första perioden slutade 0–0.

Seattle stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Alexander Ovetjkin reducerade för Washington tidigt i tredje perioden framspelad av Ryan Leonard och Jakob Chychrun. Men mer än så orkade Washington inte med. 13.12 in i tredje perioden slog Ryker Evans till framspelad av Frederick Gaudreau och ökade ledningen. Efter 16.27 nätade Matthew Beniers på pass av Jared Mccann och Brandon Montour och ökade ledningen för Seattle.

Jared Mccann gjorde två mål för Seattle och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Seattle är kvar på fjärde plats i Pacific division och Washington stannar på fjärde plats, i Metropolitan division.

Lagens första möte för säsongen vann Washington med 4–1.

Fredag 30 januari spelar Seattle hemma mot Toronto 04.00 och Washington mot Detroit borta 01.30 i Little Caesars Arena.

Seattle–Washington 5–1 (0–0, 3–0, 2–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (21.15) Jared Mccann (Jordan Eberle, Chandler Stephenson), 2–0 (30.09) Jared Mccann (Matthew Beniers, Ryan Lindgren), 3–0 (37.54) Jordan Eberle (Jared Mccann, Adam Larsson).

Tredje perioden: 3–1 (42.30) Alexander Ovetjkin (Ryan Leonard, Jakob Chychrun), 4–1 (53.12) Ryker Evans (Frederick Gaudreau), 5–1 (56.27) Matthew Beniers (Jared Mccann, Brandon Montour).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 3-0-2

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Seattle: Toronto Maple Leafs, hemma, 30 januari 04.00

Washington: Detroit Red Wings, borta, 30 januari 01.30