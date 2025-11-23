Seattles fina svit mot Pittsburgh fortsätter

Seattle-seger med 3–2 efter förlängning

Seattles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brandon Montour avgjorde för Seattle

Pittsburgh har varit lite av ett drömmotstånd för Seattle. På söndagen tog Seattle ännu en seger borta mot Pittsburgh. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Seattles fjärde raka seger mot Pittsburgh.

Brandon Montour blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 4.10 in i förlängningen.

Segern var Seattles fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Islanders nästa för Seattle

Första perioden blev mållös.

1.24 in i andra perioden spräckte Seattle nollan genom Mason Marchment.

Efter 16.16 i andra perioden slog Sidney Crosby till framspelad av Connor Dewar och kvitterade för Pittsburgh.

5.56 in i tredje perioden fick Jevgenij Malkin utdelning på pass av Ben Kindel och Sidney Crosby och gav laget ledningen.

12.36 in i perioden satte Matty Beniers pucken framspelad av Mason Marchment och Ryker Evans och kvitterade.

Stor matchhjälte för Seattle 4.10 in i förlängningen blev Brandon Montour med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Pittsburghs åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Seattles sjätte uddamålsseger.

Den 19 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Climate Pledge Arena.

I nästa omgång har Pittsburgh Buffalo hemma i PPG Paints Arena, torsdag 27 november 01.00. Seattle spelar borta mot NY Islanders söndag 23 november 23.00.

Pittsburgh–Seattle 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

NHL, PPG Paints Arena

Andra perioden: 0–1 (21.24) Mason Marchment, 1–1 (36.16) Sidney Crosby (Connor Dewar).

Tredje perioden: 2–1 (45.56) Jevgenij Malkin (Ben Kindel, Sidney Crosby), 2–2 (52.36) Matty Beniers (Mason Marchment, Ryker Evans).

Förlängning: 2–3 (64.10) Brandon Montour (Frederick Gaudreau, Ryker Evans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-2-2

Seattle: 4-0-1

Nästa match:

Pittsburgh: Buffalo Sabres, hemma, 27 november

Seattle: New York Islanders, borta, 23 november