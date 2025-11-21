Seattle vann med 3–2 borta mot Chicago

Seattle vann med 3–2 mot Chicago

Jaden Schwartz matchvinnare för Seattle

Seattles tionde seger

Det blev dramatiskt när Seattle vann mot Chicago i NHL på fredagen. Laget vann med 3–2 (0–0, 0–2, 3–0) borta i United Center. Jaden Schwartz blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 17.42 in i tredje perioden.

Pittsburgh nästa för Seattle

Den första perioden slutade 0–0.

0.42 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0. Målskytt var Tyler Bertuzzi med assist av Teuvo Teraväinen och Frank Nazar.

Efter elva minuter i andra perioden nätade Teuvo Teraväinen framspelad av Tyler Bertuzzi och Artjom Levsjunov och gjorde 2–0.

Seattle vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i tredje perioden. Seattles mål gjordes av Tye Kartye, Jaden Schwartz och Shane Wright. Det sista målet kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 18–12 och Seattle med 15–12 i målskillnad. Det här var Chicagos sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Seattles femte uddamålsseger.

Chicago stannar därmed på fjärde plats i Central division och Seattle på fjärde plats i Pacific division.

När lagen möttes senast vann Seattle Kraken med 3–1.

I nästa omgång har Chicago Buffalo borta i KeyBank Center, lördag 22 november 01.00. Seattle spelar borta mot Pittsburgh söndag 23 november 01.00.

Chicago–Seattle 2–3 (0–0, 2–0, 0–3)

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (20.42) Tyler Bertuzzi (Teuvo Teraväinen, Frank Nazar), (Tyler Bertuzzi, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 2–1 (45.10) Tye Kartye (Oscar Molgaard, Brandon Montour), 2–2 (47.08) Shane Wright (Ryker Evans, Berkly Catton), 2–3 (57.42) Jaden Schwartz (Brandon Montour).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

Seattle: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Buffalo Sabres, borta, 22 november

Seattle: Pittsburgh Penguins, borta, 23 november