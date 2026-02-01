Seattle segrade i toppmötet mot Vegas

Seattle-seger med 3–2 mot Vegas

Seattles femte seger på de senaste sex matcherna

Kaapo Kakko matchvinnare för Seattle

Det var toppmatch i NHL under söndagen när Vegas tog emot tredjeplacerade Seattle. Seattle vann matchen med 3–2 (2–0, 0–2, 1–0).

Seattle har därmed fyra raka segrar. Vegas däremot har fyra raka förluster.

I och med detta har Vegas fyra förluster i rad.

Vegas–Seattle – mål för mål

Seattle tog ledningen efter 6.50 genom Eeli Tolvanen assisterad av Ryan Winterton och Chandler Stephenson. Laget gjorde 0–2 efter 13.05 när Jared Mccann hittade rätt framspelad av Vince Dunn och Chandler Stephenson.

Efter 8.52 i andra perioden nätade Ivan Barbasjev framspelad av Jack Eichel och Ben Hutton och reducerade åt Vegas. Mitch Marner gjorde dessutom 2–2 efter 19.48 på pass av Jack Eichel och Tomas Hertl.

Redan efter 3.18 i tredje perioden tog Seattle ledningen genom Kaapo Kakko på pass av Adam Larsson. 2–3-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Seattle med 2–1 efter förlängning .

Måndag 2 februari 03.30 spelar Vegas borta mot Anaheim Ducks. Seattle möter Anaheim Ducks borta i Honda Center onsdag 4 februari 04.00.

Vegas–Seattle 2–3 (0–2, 2–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (6.50) Eeli Tolvanen (Ryan Winterton, Chandler Stephenson), 0–2 (13.05) Jared Mccann (Vince Dunn, Chandler Stephenson).

Andra perioden: 1–2 (28.52) Ivan Barbasjev (Jack Eichel, Ben Hutton), 2–2 (39.48) Mitch Marner (Jack Eichel, Tomas Hertl).

Tredje perioden: 2–3 (43.18) Kaapo Kakko (Adam Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

Seattle: 4-0-1

Nästa match:

Vegas: Anaheim Ducks, borta, 2 februari 03.30

Seattle: Anaheim Ducks, borta, 4 februari 04.00