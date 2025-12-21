Seattle bröt tunga sviten mot San Jose

Seger för Seattle med 4–2 mot San Jose

Ryan Lindgren matchvinnare för Seattle

Andra raka förlusten för San Jose

Det blev fyra raka förluster i NHL för Seattle. Men på söndagen borta mot San Jose kom trendbrottet. Matchen i SAP Center at San Jose slutade 2–4 (0–0, 1–1, 1–3).

Anaheim Ducks nästa för Seattle

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

6.52 in i andra perioden gjorde Seattle 1–0. Målskytt var Eeli Tolvanen.

Efter 11.22 i andra perioden nätade Adam Gaudette på pass av Igor Chernyshov och Macklin Celebrini och kvitterade för San Jose.

San Jose gjorde 2–1 genom Collin Graf efter 36 sekunder i tredje perioden.

Seattle gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för San Jose är Vegas. Lagen möts onsdag 24 december 04.00 i T-Mobile Arena. Seattle tar sig an Anaheim Ducks borta tisdag 23 december 04.00.

San Jose–Seattle 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

NHL, SAP Center at San Jose

Andra perioden: 0–1 (26.52) Eeli Tolvanen, 1–1 (31.22) Adam Gaudette (Igor Chernyshov, Macklin Celebrini).

Tredje perioden: 2–1 (40.36) Collin Graf, 2–2 (41.55) Ryker Evans, 2–3 (44.27) Ryan Lindgren (Chandler Stephenson, Frederick Gaudreau), 2–4 (58.36) Chandler Stephenson (Eeli Tolvanen, Joey Daccord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Seattle: 1-0-4

Nästa match:

San Jose: Vegas Golden Knights, borta, 24 december 04.00

Seattle: Anaheim Ducks, borta, 23 december 04.00