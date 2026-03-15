Seattle bröt tuffa sviten – 5–2 mot Vancouver

Seattle segrade – 5–2 mot Vancouver

Bobby Mcmann tvåmålsskytt för Seattle

Jamie Oleksiak matchvinnare för Seattle

En tung svit är äntligen över. Det blev fyra raka förluster i NHL för Seattle men på söndagen borta mot Vancouver kom trendbrottet. Matchen i Rogers Arena slutade 2–5 (1–2, 0–1, 1–2).

Bobby Mcmann gjorde två mål för Seattle

Seattle tog ledningen i början av första perioden genom Jared Mccann.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Evander Kane efter 11.42.

Seattle tog ledningen på nytt genom Bobby Mcmann efter 19.10 i matchen.

Efter 5.06 i andra perioden slog Jamie Oleksiak till på pass av Matthew Beniers och Brandon Montour och gjorde 1–3.

Seattle gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Bobby Mcmann och Matthew Beniers och punkterade matchen.

Marco Rossi reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Vancouver. Seattle tog därmed en säker seger.

Seattles Brandon Montour hade tre assists, Matthew Beniers gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Bobby Mcmann stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Seattle Kraken har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Vancouver Canucks vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Vancouver tar sig an Florida i nästa match hemma onsdag 18 mars 03.00. Seattle möter Florida hemma måndag 16 mars 01.00.

Vancouver–Seattle 2–5 (1–2, 0–1, 1–2)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (4.12) Jared Mccann (Brandon Montour, Brandon Montour), 1–1 (11.42) Evander Kane (Drew O’Connor, Zeev Buium), 1–2 (19.10) Bobby Mcmann (Eeli Tolvanen, Shane Wright).

Andra perioden: 1–3 (25.06) Jamie Oleksiak (Matthew Beniers, Brandon Montour).

Tredje perioden: 1–4 (44.14) Bobby Mcmann (Jordan Eberle, Matthew Beniers), 1–5 (49.58) Matthew Beniers (Jordan Eberle, Bobby Mcmann), 2–5 (60.00) Marco Rossi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-1-2

Seattle: 1-0-4

Nästa match:

Vancouver: Florida Panthers, hemma, 18 mars 03.00

Seattle: Florida Panthers, hemma, 16 mars 01.00