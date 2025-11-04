Seattle besegrade Chicago och toppar nu tabellen

Seattle-seger med 3–1 mot Chicago

Matty Beniers avgjorde för Seattle

Chicagos tredje raka förlust

Segern mot Chicago på hemmaplan innebär att Seattle nu är serieledare i NHL, en poäng före Anaheim. Anaheim har dock en match mindre spelad. Seattle vann med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1). Chicago ligger på femte plats i tabellen.

San Jose nästa för Seattle

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 2.57 in i andra perioden gjorde Seattle 1–0. Målskytt var Jamie Oleksiak.

Efter 7.36 i andra perioden nätade Matty Beniers framspelad av Jordan Eberle och Eeli Tolvanen och gjorde 2–0.

11.28 in i tredje perioden nätade Chicagos André Burakovsky framspelad av Connor Bedard och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Chicago.

17 minuter in i perioden slog Jordan Eberle till på pass av Matty Beniers och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Seattle har tre segrar och två förluster och 14–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad.

Torsdag 6 november 04.00 möter Seattle San Jose hemma i Climate Pledge Arena medan Chicago spelar borta mot Vancouver.

Seattle–Chicago 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (22.57) Jamie Oleksiak, 2–0 (27.36) Matty Beniers (Jordan Eberle, Eeli Tolvanen).

Tredje perioden: 2–1 (51.28) André Burakovsky (Connor Bedard), (Matty Beniers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 3-2-0

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

Seattle: San Jose Sharks, hemma, 6 november

Chicago: Vancouver Canucks, borta, 6 november