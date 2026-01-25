SDE starkare än Sollentuna – höll nollan och vann

SDE vann med 2–0 mot Sollentuna

Olle Falck avgjorde för SDE

Sjätte raka förlusten för Sollentuna

SDE vann på bortaplan mot Sollentuna i U18 regional öst fortsättning vår i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

I och med detta har Sollentuna sex förluster i rad.

Flemingsberg nästa för SDE

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Olle Falck gjorde 1–0 till SDE 0.34 in i andra perioden efter pass från Ludvig Råsten och Viggo Graf Kennemyr.

15.07 in i tredje perioden nätade SDE:s Anton Toivola Henriksson framspelad av Melker Kastevik och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Sollentuna HC vann de två första mötena. SDE HF vann senast lagen möttes.

Torsdag 29 januari möter Sollentuna Enköping hemma 19.20 och SDE möter Flemingsberg hemma 20.10.

Sollentuna–SDE 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår

Andra perioden: 0–1 (20.34) Olle Falck (Ludvig Råsten, Viggo Graf Kennemyr).

Tredje perioden: 0–2 (55.07) Anton Toivola Henriksson (Melker Kastevik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 0-1-4

SDE: 2-1-2

Nästa match:

Sollentuna: Enköpings SK HK, hemma, 29 januari 19.20

SDE: Flemingsbergs IK, hemma, 29 januari 20.10