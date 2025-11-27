Sasson och O’Connor bakom Vancouvers avgörande mot Anaheim Ducks

Vancouver vann borta mot Anaheim Ducks i NHL med 5–4. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Max Sasson gjorde 3–4 och Drew O’Connor drygt två minuter senare gjorde 3–5 i sista perioden.

Vancouver tog ledningen efter 9.50 genom Linus Karlsson på pass av Max Sasson och Marcus Pettersson.

Laget gjorde 0–2 efter 11.53 när Evander Kane fick träff efter förarbete av Tom Willander och Filip Hronek.

Anaheim Ducks reducerade dock till 1–2 genom Jackson Lacombe tidigt i andra perioden av perioden.

Vancouver utökade ledningen på nytt genom Conor Garland efter 9.08.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 3–3 genom Leo Carlsson och Mason McTavish.

Vancouver gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Max Sasson och Drew O’Connor och punkterade matchen.

Anaheim Ducks reducerade dock till 4–5 genom Cutter Gauthier när bara en minut återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 17–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har två vinster och tre förluster och 20–23 i målskillnad. Det här var Anaheim Ducks fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vancouvers sjunde uddamålsseger.

Det här betyder att Anaheim Ducks är i fortsatt etta i Pacific division, med 29 poäng efter 23 matcher och Vancouver på sjunde plats med 22 poäng.

Nästa motstånd för Anaheim Ducks är Los Angeles. Vancouver tar sig an San Jose borta. Båda matcherna spelas fredag 28 november 22.00.

Anaheim Ducks–Vancouver 4–5 (0–2, 3–1, 1–2)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (9.50) Linus Karlsson (Max Sasson, Marcus Pettersson), 0–2 (11.53) Evander Kane (Tom Willander, Filip Hronek).

Andra perioden: 1–2 (20.09) Jackson Lacombe (Cutter Gauthier, Troy Terry), 1–3 (29.08) Conor Garland (Brock Boeser, Tom Willander), 2–3 (36.19) Leo Carlsson (Troy Terry, Olen Zellweger), 3–3 (38.39) Mason McTavish (Beckett Sennecke, Jackson Lacombe).

Tredje perioden: (Filip Hronek, Quinn Hughes), 3–5 (58.08) Drew O’Connor (Elias Pettersson), 4–5 (59.53) Cutter Gauthier (Chris Kreider, Ryan Strome).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Vancouver: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Los Angeles Kings, hemma, 28 november

Vancouver: San Jose Sharks, borta, 28 november