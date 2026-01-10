San Jose vinnare mot Dallas – avgjorde i förlängningen

San Jose-seger med 5–4 efter förlängning

San Joses sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tredje raka segern för San Jose

San Joses väg till seger mot Dallas hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 och ta bonuspoängen.

Inför matchen hade San Jose åtta raka förluster mot Dallas.

San Jose–Dallas – mål för mål

Det här betyder att San Jose ligger på tredje plats i Pacific division och Dallas är på andra plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Dallas Stars vunnit.

Måndag 12 januari 02.00 spelar San Jose hemma mot Vegas. Dallas möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena tisdag 13 januari 04.00.