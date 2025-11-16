San Jose vann stort senast – nu tog Seattle revansch

Seattle vann med 4–1 mot San Jose

Seattles Jaden Schwartz tvåmålsskytt

Adam Larsson matchvinnare för Seattle

Det var ombytta roller när Seattle tog emot San Jose i Climate Pledge Arena på söndagen. Seattle vann matchen i NHL med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann San Jose med hela 6–1.

Jaden Schwartz gjorde två mål för Seattle

Seattle gjorde 1–0 efter åtta minuters spel.

San Jose kvitterade till 1–1 efter 19.27 när Alexander Wennberg fick träff assisterad av Macklin Celebrini och William Eklund. Efter 16.03 i andra perioden slog Adam Larsson till framspelad av Mason Marchment och Matty Beniers och gav Seattle ledningen.

Eeli Tolvanen gjorde dessutom 3–1 efter 16.33 på pass av Chandler Stephenson och Jamie Oleksiak. 16.31 in i tredje perioden nätade Seattles Jaden Schwartz återigen framspelad av Ryan Lindgren och Chandler Stephenson och ökade ledningen.

Seattles Chandler Stephenson hade tre assists.

Den 21 december möts lagen återigen, då i SAP Center at San Jose.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 19 november. Då möter Seattle Detroit i Little Caesars Arena 01.00. San Jose tar sig an Utah Mammoth hemma 04.00.

Seattle–San Jose 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (8.12) Jaden Schwartz (Chandler Stephenson, Jamie Oleksiak), 1–1 (19.27) Alexander Wennberg (Macklin Celebrini, William Eklund).

Andra perioden: 2–1 (36.03) Adam Larsson (Mason Marchment, Matty Beniers), 3–1 (36.33) Eeli Tolvanen (Chandler Stephenson, Jamie Oleksiak).

Tredje perioden: 4–1 (56.31) Jaden Schwartz (Ryan Lindgren, Chandler Stephenson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 3-1-1

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Detroit Red Wings, borta, 19 november

San Jose: Utah Mammoth, hemma, 19 november