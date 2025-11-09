San Jose vann mot Florida

San Jose segrade – 3–1 mot Florida

San Joses femte seger på de senaste sex matcherna

Adam Gaudette matchvinnare för San Jose

San Jose vann mötet med Florida hemma med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) på söndagen i NHL.

Segern var San Joses femte på de senaste sex matcherna.

Minnesota nästa för San Jose

Macklin Celebrini gjorde 1–0 till San Jose efter 17 minuter. Efter 3.06 i andra perioden gjorde San Jose 2–0 genom Adam Gaudette.

Florida reducerade dock till 2–1 genom Brad Marchand tidigt i perioden av perioden. San Jose punkterade matchen med ett 3–1-mål med 51 sekunder kvar att spela genom Alexander Wennberg framspelad av Collin Graf och Will Smith. 3–1-målet blev matchens sista.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Amerant Bank Arena.

Onsdag 12 november 02.00 spelar San Jose borta mot Minnesota. Florida möter Vegas borta i T-Mobile Arena tisdag 11 november 04.00.

San Jose–Florida 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (17.25) Macklin Celebrini.

Andra perioden: 2–0 (23.06) Adam Gaudette (Dmitrij Orlov, Timothy Liljegren), 2–1 (23.34) Brad Marchand.

Tredje perioden: 3–1 (59.09) Alexander Wennberg (Collin Graf, Will Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-1-0

Florida: 2-1-2

Nästa match:

San Jose: Minnesota Wild, borta, 12 november

Florida: Vegas Golden Knights, borta, 11 november