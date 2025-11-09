Prenumerera

San Jose vann mot Florida

Hockeysverige
  • San Jose segrade – 3–1 mot Florida

  • San Joses femte seger på de senaste sex matcherna

  • Adam Gaudette matchvinnare för San Jose

San Jose vann mötet med Florida hemma med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) på söndagen i NHL.

Segern var San Joses femte på de senaste sex matcherna.

Minnesota nästa för San Jose

Macklin Celebrini gjorde 1–0 till San Jose efter 17 minuter. Efter 3.06 i andra perioden gjorde San Jose 2–0 genom Adam Gaudette.

Florida reducerade dock till 2–1 genom Brad Marchand tidigt i perioden av perioden. San Jose punkterade matchen med ett 3–1-mål med 51 sekunder kvar att spela genom Alexander Wennberg framspelad av Collin Graf och Will Smith. 3–1-målet blev matchens sista.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Amerant Bank Arena.

Onsdag 12 november 02.00 spelar San Jose borta mot Minnesota. Florida möter Vegas borta i T-Mobile Arena tisdag 11 november 04.00.

San Jose–Florida 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (17.25) Macklin Celebrini.

Andra perioden: 2–0 (23.06) Adam Gaudette (Dmitrij Orlov, Timothy Liljegren), 2–1 (23.34) Brad Marchand.

Tredje perioden: 3–1 (59.09) Alexander Wennberg (Collin Graf, Will Smith).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-1-0

Florida: 2-1-2

Nästa match:

San Jose: Minnesota Wild, borta, 12 november

Florida: Vegas Golden Knights, borta, 11 november

