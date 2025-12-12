San Jose starkast – efter två sena mål mot Toronto

Seger för San Jose med 3–2 efter förlängning

Alexander Wennberg avgjorde för San Jose

Tre raka mål för San Jose

Matchen i NHL mellan hemmalaget Toronto och gästande San Jose var oavgjord vid full tid, efter John Klingbergs kvittering till 2–2 för San Jose med bara 1 minut kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där San Jose spikade segerresultatet, 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) genom Alexander Wennberg.

Pittsburgh nästa för San Jose

Dakota Joshua gjorde 1–0 till Toronto efter 14.33 på pass av Jake Mccabe och William Nylander.

Efter 14.36 i andra perioden slog Auston Matthews till framspelad av William Nylander och Morgan Rielly och gjorde 2–0.

San Joses Dmitrij Orlov gjorde 2–1 efter 15.34 på pass av John Klingberg och Alexander Wennberg.

John Klingberg stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 1.25 kvar att spela assisterad av Macklin Celebrini och Alexander Wennberg.

I förlängningen tog det 2.49 innan San Jose också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Alexander Wennberg, framspelad av William Eklund.

Alexander Wennberg gjorde ett mål för San Jose och två assist.

Toronto har tre vinster och två förluster och 14–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 10–18 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 april i SAP Center at San Jose.

I nästa match möter Toronto Edmonton hemma på söndag 14 december 01.00. San Jose möter Pittsburgh lördag 13 december 21.00 borta.

Toronto–San Jose 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (14.33) Dakota Joshua (Jake Mccabe, William Nylander).

Andra perioden: 2–0 (34.36) Auston Matthews (William Nylander, Morgan Rielly), 2–1 (35.34) Dmitrij Orlov (John Klingberg, Alexander Wennberg).

Tredje perioden: 2–2 (58.35) John Klingberg (Macklin Celebrini, Alexander Wennberg).

Förlängning: 2–3 (62.49) Alexander Wennberg (William Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-2-0

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Toronto: Edmonton Oilers, hemma, 14 december 01.00

San Jose: Pittsburgh Penguins, borta, 13 december 21.00