San Jose segrade mot Vancouver i NHL

San Jose segrade – 5–2 mot Vancouver

Tyler Toffoli avgjorde för San Jose

Andra raka segern för San Jose

San Jose vann matchen på bortaplan mot Vancouver i NHL på onsdagen. 2–5 (1–3, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Edmonton nästa för San Jose

Vancouver tog ledningen i början av första perioden genom Tom Willander.

San Jose vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 4.04.

Efter 9.07 i andra perioden nätade Will Smith framspelad av John Klingberg och Macklin Celebrini och gjorde 1–4.

28 sekunder in i tredje perioden satte John Klingberg pucken på pass av Will Smith och Macklin Celebrini och ökade ledningen. 9.15 in i perioden fick Filip Hronek utdelning på pass av Elias Pettersson och Jake DeBrusk och reducerade. Men mer än så orkade Vancouver inte med.

San Joses Macklin Celebrini stod för fyra poäng, varav ett mål och Will Smith gjorde ett mål och två assist.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och San Jose på femte plats i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har San Jose Sharks vunnit.

Fredag 30 januari spelar Vancouver hemma mot Anaheim Ducks 04.00 och San Jose mot Edmonton borta 03.00 i Rogers Place.

Vancouver–San Jose 2–5 (1–3, 0–1, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (1.15) Tom Willander (Elias Pettersson, Jake DeBrusk), 1–1 (1.51) Macklin Celebrini (Will Smith, Sam Dickinson), 1–2 (4.43) Adam Gaudette (William Eklund, Macklin Celebrini), 1–3 (5.55) Tyler Toffoli (Alexander Wennberg, Sam Dickinson).

Andra perioden: 1–4 (29.07) Will Smith (John Klingberg, Macklin Celebrini).

Tredje perioden: 1–5 (40.28) John Klingberg (Will Smith, Macklin Celebrini), 2–5 (49.15) Filip Hronek (Elias Pettersson, Jake DeBrusk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Vancouver: Anaheim Ducks, hemma, 30 januari 04.00

San Jose: Edmonton Oilers, borta, 30 januari 03.00