San Jose säkrade seger mot Florida
- San Jose segrade – 4–1 mot Florida
- Vincent Desharnais matchvinnare för San Jose
- Eetu Luostarinen ende målskytt för Florida
San Jose vann mötet i NHL på bortaplan mot Florida, med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1).
Florida–San Jose – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
San Jose stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.22.
Eetu Luostarinen reducerade för Florida efter 43 sekunder in i tredje perioden efter förarbete från Aaron Ekblad. Men mer än så orkade Florida inte med. 17.20 in i tredje perioden satte Barclay Goodrow pucken och ökade ledningen.
Säsongens första möte lagen emellan vann San Jose med 3–1.
I nästa omgång har Florida Winnipeg borta i Canada Life Centre, fredag 23 januari 02.00. San Jose spelar borta mot Tampa Bay onsdag 21 januari 01.00.
Florida–San Jose 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)
NHL, Amerant Bank Arena
Andra perioden: 0–1 (20.50) Will Smith (Timothy Liljegren, Alexander Wennberg), 0–2 (22.41) Vincent Desharnais (Igor Chernyshov, Michael Misa), 0–3 (26.12) Mario Ferraro (Barclay Goodrow, Igor Chernyshov).
Tredje perioden: 1–3 (40.43) Eetu Luostarinen (Aaron Ekblad), 1–4 (57.20) Barclay Goodrow.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Florida: 3-0-2
San Jose: 3-0-2
Nästa match:
Florida: Winnipeg Jets, borta, 23 januari 02.00
San Jose: Tampa Bay Lightning, borta, 21 januari 01.00
