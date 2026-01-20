San Jose säkrade seger mot Florida

San Jose segrade – 4–1 mot Florida

Vincent Desharnais matchvinnare för San Jose

Eetu Luostarinen ende målskytt för Florida

San Jose vann mötet i NHL på bortaplan mot Florida, med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1).

Florida–San Jose – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

San Jose stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.22.

Eetu Luostarinen reducerade för Florida efter 43 sekunder in i tredje perioden efter förarbete från Aaron Ekblad. Men mer än så orkade Florida inte med. 17.20 in i tredje perioden satte Barclay Goodrow pucken och ökade ledningen.

Säsongens första möte lagen emellan vann San Jose med 3–1.

I nästa omgång har Florida Winnipeg borta i Canada Life Centre, fredag 23 januari 02.00. San Jose spelar borta mot Tampa Bay onsdag 21 januari 01.00.

Florida–San Jose 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 0–1 (20.50) Will Smith (Timothy Liljegren, Alexander Wennberg), 0–2 (22.41) Vincent Desharnais (Igor Chernyshov, Michael Misa), 0–3 (26.12) Mario Ferraro (Barclay Goodrow, Igor Chernyshov).

Tredje perioden: 1–3 (40.43) Eetu Luostarinen (Aaron Ekblad), 1–4 (57.20) Barclay Goodrow.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Winnipeg Jets, borta, 23 januari 02.00

San Jose: Tampa Bay Lightning, borta, 21 januari 01.00