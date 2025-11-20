Saltsjöbadens IF U18 avgjorde tät match mot Trångsunds IF U18 i tredje perioden

Saltsjöbadens IF U18 vann med 5–4 mot Trångsunds IF U18

Sid Tollemark matchvinnare för Saltsjöbadens IF U18

Andra raka förlusten för Trångsunds IF U18

Matchen mellan hemmalaget Saltsjöbadens IF U18 och gästande Trångsunds IF U18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Saltsjöbadens IF U18 och vann matchen i U18 Div 1 östra B herr med 5–4 (3–2, 1–2, 1–0).

Sid Tollemark blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål med bara 56 sekunder kvar av slutperioden.

Saltsjöbadens IF U18–Trångsunds IF U18 – mål för mål

Saltsjöbadens IF U18 var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Trångsunds IF U18 kvitterade till 3–3 genom Vincent Stenman i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 1.28 gjorde Saltsjöbadens IF U18 4–3 genom Tim Ryberg.

Trångsunds IF U18 kvitterade till 4–4 genom Lucas Mossberg efter 19.59 av perioden.

Men Saltsjöbadens IF U18 avgjorde matchen med 56 sekunder kvar att spela genom Sid Tollemark.

Lucas Mossberg gjorde ett mål för Trångsunds IF U18 och spelade fram till två mål.

Det här var Saltsjöbadens IF U18:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Trångsunds IF U18:s andra uddamålsförlust.

Saltsjöbadens IF U18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Trångsunds IF U18 är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Trångsunds IF med 6–2.

Onsdag 26 november 20.00 spelar Saltsjöbadens IF U18 borta mot Älta IF. Trångsunds IF U18 möter Haninge Anchors HC U18 hemma i Stortorpshallen söndag 23 november 19.00.

Saltsjöbadens IF U18–Trångsunds IF U18 5–4 (3–2, 1–2, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 1–0 (2.22) Albert Korswall (Lucas Broo, Theodor Widell), 1–1 (8.35) Oscar Sandberg (Hugo Sandberg), 1–2 (9.11) Eric Sjörén (Lucas Mossberg), 2–2 (14.39) Hugo Andersson (Hugo Bjurhult, Lucas Broo), 3–2 (16.22) William Claesson Hallén (Tim Ryberg).

Andra perioden: 3–3 (21.10) Vincent Stenman (Lucas Mossberg), 4–3 (21.28) Tim Ryberg (William Claesson Hallén), 4–4 (39.59) Lucas Mossberg (Victor Söderqvist).

Tredje perioden: 5–4 (59.04) Sid Tollemark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 2-1-2

Trångsunds IF U18: 2-0-3

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Älta IF, borta, 26 november

Trångsunds IF U18: Haninge Anchors HC, hemma, 23 november