Saltsjöbadens IF U18 avgjorde i slutperioden mot gästande Mälarö Hockey U18

Saltsjöbadens IF U18 vann hemma i Saltsjöbadens Ishall mot Mälarö Hockey U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Tim Ryberg 4–4 och 37 sekunder senare Sid Tollemark 5–4. Matchen slutade 5–4 (1–2, 2–1, 2–1).

Mälarö Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Loe Ahringer.

Saltsjöbadens IF U18 kvitterade till 1–1 genom Tim Ryberg efter 9.27.

Mälarö Hockey U18 tog ledningen på nytt genom Ossian Brunell efter 9.44 i matchen.

Saltsjöbadens IF U18 kvitterade till 2–2 genom Oscar Wetter i början av andra perioden i andra perioden.

Mälarö Hockey U18 gjorde 2–3 genom Ossian Brunell som gjorde sitt andra mål efter 10.43.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde 3–3 genom Buster Lindqvist med 4.05 kvar att spela av perioden.

Efter 8.53 i tredje perioden gjorde Mälarö Hockey U18 3–4 genom Vilmer Wesley.

Sid Tollemark och Tim Ryberg låg sen bakom vändningen till 5–4 för Saltsjöbadens IF U18.

Den 3 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Allhallen.

I nästa match, söndag 25 januari möter Saltsjöbadens IF U18 Hässelby Kälvesta HC U18 hemma i Saltsjöbadens Ishall 18.30 medan Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot Nyköpings SK 2 U18 16.30.

Saltsjöbadens IF U18–Mälarö Hockey U18 5–4 (1–2, 2–1, 2–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (6.36) Loe Ahringer, 1–1 (9.27) Tim Ryberg (Lucas Broo), 1–2 (9.44) Ossian Brunell (Joel Forsgren, Alexander Täktén).

Andra perioden: 2–2 (23.28) Oscar Wetter, 2–3 (30.43) Ossian Brunell (Robin Nilsson), 3–3 (35.55) Buster Lindqvist (Charlie Jacobson).

Tredje perioden: 3–4 (48.53) Vilmer Wesley (Alexander Täktén, Joel Forsgren), 4–4 (54.19) Tim Ryberg (Buster Lindqvist, August Hedvall), 5–4 (54.56) Sid Tollemark.

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 25 januari 18.30

Mälarö Hockey U18: Nyköpings SK 2, hemma, 25 januari 16.30