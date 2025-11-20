Ryck i sista perioden avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18 borta mot Sollefteå U18

Seger för Svedjeholmen/KB65 U18 med 5–3 mot Sollefteå U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Liam Domeij tvåmålsskytt för Svedjeholmen/KB65 U18

En jämn match mellan hemmalaget Sollefteå U18 och gästande Svedjeholmen/KB65 U18 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Svedjeholmen/KB65 U18 ifrån och vann matchen i U18 division 1 norra B herr med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1).

Segern var Svedjeholmen/KB65 U18:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Albin Nordin gjorde matchvinnande målet

Efter sex minuters spel gjorde Sollefteå U18 1–0.

1–1 kom efter 7.20 när Liam Domeij fick träff efter förarbete från Kelvin Franklin och Liam Thurdin.

Efter 12.03 i andra perioden slog Olle Karolin till på pass av Lukas Dahlberg och gav Sollefteå U18 ledningen.

Svedjeholmen/KB65 U18:s Oscar Hallin gjorde 2–2 efter 17.23 framspelad av Nils Seläng.

Svedjeholmen/KB65 U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5 på bara 0.45.

Olle Nordvall reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Sollefteå U18. Svedjeholmen/KB65 U18 tog därmed en säker seger.

Det här betyder att Svedjeholmen/KB65 U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Sollefteå U18 är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Sollefteå U18 som så sent som den 28 oktober låg på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 december i Bjästa Ishall.

I nästa omgång har Sollefteå U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, måndag 24 november 19.30. Svedjeholmen/KB65 U18 spelar hemma mot Umeå Hockeyklubb U18 tisdag 25 november 19.45.

Sollefteå U18–Svedjeholmen/KB65 U18 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (6.27) Totti Örnebjörk (Gustav Persson, Max Kjellsson), 1–1 (7.20) Liam Domeij (Kelvin Franklin, Liam Thurdin).

Andra perioden: 2–1 (32.03) Olle Karolin (Lukas Dahlberg), 2–2 (37.23) Oscar Hallin (Nils Seläng).

Tredje perioden: 2–3 (46.16) Liam Domeij (Hugo Karlström), 2–4 (46.55) Albin Nordin (Liam Bäckman, Oscar Hallin), 2–5 (47.01) Ville Holmgren (Liam Bäckman, Max Nordenberg), 3–5 (53.13) Olle Nordvall (Loke Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 4-1-0

Nästa match:

Sollefteå U18: Njurunda SK, borta, 24 november

Svedjeholmen/KB65 U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 25 november